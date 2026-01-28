“I tifosi non meritano tutto questo! Ecco cosa può risollevare la Lazio” ▷ L’amarezza di Nando Orsi

Il malessere che attraversa l’ambiente laziale non è più un sussurro, ma un segnale forte e visibile. La contestazione nei confronti della gestione di Claudio Lotito sta assumendo contorni sempre più evidenti. Trasformandosi da disagio latente a presa di posizione concreta da parte della tifoseria biancoceleste. Un clima pesante, che si riflette non solo sugli spalti ma sull’intero ecosistema che ruota attorno alla Lazio.

A certificare la distanza sempre più marcata tra club e pubblico ci sono numeri che fanno rumore. In vista di Lazio-Genoa, anticipo della ventitreesima giornata di campionato in programma venerdì 30 gennaio alle 20:45, la vendita dei biglietti procede a rilento in modo anomalo per lo Stadio Olimpico. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a pochi giorni dalla gara sarebbero stati staccati appena 200 tagliandi. Un dato che va oltre il semplice fattore logistico o il divieto di vendita ai residenti in Liguria per il settore ospiti.

Lazio, l’iniziativa dei tifosi a Ponte Milvio

Alla base c’è una scelta precisa del tifo organizzato laziale, che ha deciso di disertare l’Olimpico come forma di protesta contro la società, i risultati sportivi e una gestione percepita come distante dalla passione e dalle aspettative della piazza. Una protesta che non si limita al silenzio sugli spalti, ma che si sposta simbolicamente fuori dallo stadio, nel cuore storico della tifoseria.

Venerdì sera, infatti, Ponte Milvio diventerà il punto di ritrovo dei sostenitori biancocelesti che non entreranno all’Olimpico. Il tradizionale salotto di Roma nord si colorerà di bandiere, cori e fumogeni, trasformandosi nel centro nevralgico della contestazione. Un gesto forte, ma rivendicato come pacifico, identitario e profondamente legato alla storia del tifo laziale.

In questo contesto si inseriscono anche la voci di Nando Orsi e Alessandro Vocalelli. In diretta, hanno espresso tutta la loro amarezza per questa situazione, cercando anche di rispondere a una domanda fondamentale: chi, o cosa, può risollevare la Lazio da queste macerie?

