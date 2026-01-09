Lazio, caos arbitri: parla Vocalelli ▷ “Dopo questo mi aspetto che Rocchi si dimetta!”

La gara tra Lazio e Fiorentina ha avuto un seguito acceso lontano dal terreno di gioco. All’intervallo, nel tunnel dell’Olimpico, è andato in scena un confronto diretto tra l’arbitro Sozza e alcuni giocatori biancocelesti dopo il contatto in area su Mario Gila, ritenuto regolare dal direttore di gara.

Le immagini mostrano Mattia Zaccagni e Luca Pellegrini avvicinarsi a Sozza per chiedere chiarimenti sul mancato rigore. Il capitano della Lazio è il primo a prendere la parola, contestando la valutazione dell’episodio: «C’ha la porta davanti e l’altro lo tira giù». La replica dell’arbitro è immediata e netta: «Lui gli dà una pizzicata e lui si butta giù», riducendo il contatto a un tocco lieve e non punibile.

La discussione prosegue con l’intervento di Pellegrini, che alza i toni di fronte alla spiegazione ricevuta: «Fermatevi ragazzi, è imbarazzante». Una frase che provoca la reazione di Sozza, visibilmente sotto pressione per il confronto ravvicinato: «No, fermatevi voi ragazzi. Non esagerate».

Il botta e risposta si chiude ancora con il terzino biancoceleste, che insiste sull’interpretazione dell’azione: «È chiarissimo. Non è rigore quello?». Un episodio che ha alimentato le proteste della Lazio e contribuito a rendere ancora più teso il clima di una partita già nervosa.

La gestione della partita di Sozza non ha convinto i piani alti. Per questo motivo, l’arbitro è stato sospeso ufficialmente, dando quindi ragione alle proteste laziali.

Vocalelli: “Dopo le parole di Lotito mi aspetto che Rocchi si dimetta”

Un episodio che ha contribuito ad aumentare il nervosismo della gara e che ha lasciato strascichi anche fuori dal campo. Sulla vicenda è intervenuto Alessandro Vocalelli a Radio Radio Lo Sport, soffermandosi in particolare sulla posizione di Gianluca Rocchi:

“Che fosse un rigore clamoroso è evidente a tutti. Proprio per questo non voglio credere alla malafede. Penso piuttosto a errori dovuti a scarsa qualità e una confusione generale“.

Il punto, però, resta il ruolo di Rocchi e le parole pronunciate nelle scorse settimane:

“Lotito continua a sostenere che non si tratti di una casualità. Ma dopo che Rocchi ha dichiarato che si dimetterebbe se qualcuno mettesse in dubbio la sua buona fede, allora il discorso cambia. Se un presidente di una società così importante lascia intendere certi dubbi, alle parole devono seguire i fatti. Se davvero si vuole dare coerenza a quanto detto, Rocchi dovrebbe dimettersi“.