Cambia il calciomercato di Juventus e Roma: ecco le ultimissime novità che potrebbero rimescolare le carte.

Roma letteralmente scatenata sul mercato. La dirigenza giallorossa, dopo aver perso Raspadori che è passato all’Atalanta, ha infatti chiuso l’acquisto di due nuovi volti in attacco: Robinio Vaz e Donyell Malen.

Un doppio rinforzo che sicuramente rinforza la compagine giallorossa in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia davvero complicata tra campionato ed Europa League. Ma non è finita qui.

Carrasco-Roma: beffa in arrivo per la Juventus

Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘Il Messaggero’, nelle ultime ore sarebbe stato proposto anche Ferreira Carrasco dell’Al-Shabab: il 32enne belga, però, piace anche alla Juventus e guadagna uno stipendio monstre, fuori dai parametri della Roma.

In ogni caso, la dirigenza capitolina starebbe valutando l’idea di prendere il calciatore proponendogli magari una decurtazione importante dell’ingaggio: in caso di fumata bianca, si tratterebbe di una vera beffa per la Juve che è da settimane sulle tracce dell’ex Atletico Madrid.

Seguiremo con attenzione la vicenda Carrasco e sicuramente vi terremo aggiornati nelle prossime ore: chi la spunterà alla fine tra la squadra allenata da Gasperini e quella di Spalletti?