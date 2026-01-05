Juve e Fiorentina potrebbero dare vita a un clamoroso scambio di mercato: ecco cosa sta accadendo tra le due storiche rivali.

Il mercato invernale è già entrato nel vivo e la Juve è sicuramente tra le squadre più attive in entrata. Il pareggio interno contro il Lecce ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi bianconeri e soprattutto evidenziato la necessità da parte della dirigenza di corso Galileo Ferraris di rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti.

Una delle grandi priorità di Comolli è un centrocampista e l’ultima idea è una vecchia conoscenza in casa Juve: Rolando Manadragora. Il 28enne napoletano si sta mettendo in mostra con la Fiorentina a suon di prestazioni convincenti e gol e – secondo alcune informazioni in possesso della nostra redazione – Spalletti vedrebbe di buon occhio un suo ritorno a Torino. Mandragora ha indossato la casacca bianconera nella stagione 2016/2017, collezionando appena una presenza.

Juve-Fiorentina, scambio assurdo all’orizzonte: i dettagli

Alla Fiorentina, invece, piace molto Fabio Miretti che continua a trovare poco spazio con la maglia della Vecchia Signora: proprio in virtù di questo, i due club potrebbero decidere nelle prossime ore di intavolare una clamorosa trattativa per lo scambio tra Mandragora e Miretti.

Domani si torna in campo con la Juve di scena sul campo del Sassuolo nell’anticipo della 19esima giornata di Serie A, ma attenzione al mercato. E allo scambio tra Mandragora e Miretti, che potrebbe alla fine concretizzarsi.