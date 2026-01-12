Clamorosa novità in casa Juve a poche ore dalla gara contro la Cremonese: ecco cosa sta succedendo.

La Juve vuole sfruttare questa finestra di calciomercato invernale per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. La dirigenza di corso Galileo Ferraris, però, appare intenzione anche a liberarsi di ingaggi importanti e diversi calciatori che non rientrano nei piani del tecnico toscano sono sul piede di partenza.

Tra questi c’è sicuramente Arkadiusz Milik, nuovamente ai box dopo un’assenza dai campi di oltre 500 giorni. Il polacco era stato convocato dopo quasi due anni per la gara contro la Roma, ma si è di nuovo infortunato. Un calvario davvero infinito.

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, la dirigenza della Juve starebbe pensando di risolvere il contratto con Milik che scade nel 2027. L’ex Napoli non rientra assolutamente nei piani di Luciano Spalletti, il quale avrebbe già dato il suo assenso all’uscita del calciatore.

Comolli e il nuovo direttore sportivo Ottolini, dunque, sono al lavoro per regalare qualche rinforzo alla Juve e per snellire la rosa: la prima operazione potrebbe essere in uscita e dovrebbe riguardare proprio Arek Milik. Il matrimonio con la Juve, infatti, è ormai finito.