Clamorosa novità in casa Juve a poche ore dalla gara contro la Cremonese: ecco cosa sta succedendo.
La Juve vuole sfruttare questa finestra di calciomercato invernale per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. La dirigenza di corso Galileo Ferraris, però, appare intenzione anche a liberarsi di ingaggi importanti e diversi calciatori che non rientrano nei piani del tecnico toscano sono sul piede di partenza.
Tra questi c’è sicuramente Arkadiusz Milik, nuovamente ai box dopo un’assenza dai campi di oltre 500 giorni. Il polacco era stato convocato dopo quasi due anni per la gara contro la Roma, ma si è di nuovo infortunato. Un calvario davvero infinito.
Rescissione per Milik, le ultimissime in casa Juve
Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, la dirigenza della Juve starebbe pensando di risolvere il contratto con Milik che scade nel 2027. L’ex Napoli non rientra assolutamente nei piani di Luciano Spalletti, il quale avrebbe già dato il suo assenso all’uscita del calciatore.