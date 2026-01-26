Clamoroso affare di mercato in queste ultimissime ore tra Inter e Roma: ecco tutti i dettagli.

Ore di apprensione in casa Roma il giorno dopo il pareggio interno contro l’Inter nella gara valevole per la 22esima giornata di Serie A. Manu Koné, infatti, è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 60′ a causa di un problema al flessore della gamba destra: nelle prossime ore se ne saprà di più con gli accertamenti del caso, ma il rischio di un lungo stop per il centrocampista francese è altissimo.

Il calciomercato Roma, dunque, potrebbe cambiare di colpo dopo l’infortunio occorso a quello che è uno degli elementi più preziosi della rosa a disposizione di Gasperini. In caso di stop di diversi mesi, la dirigenza giallorossa potrebbe valutare l’idea di prendere un altro centrocampista e il prescelto è da tempo Davide Frattesi, che continua a trovare pochissimo spazio con la casacca dell’Inter.

Il 26enne romano accetterebbe senza problemi un eventuale trasferimento nella Capitale dove avrebbe l’opportunità di giocare con maggiore continuità: occhio, dunque, all’asse Roma-Milano che rischia di diventare incandescente da qui al 2 febbraio, giorno di chiusura del mercato invernale.