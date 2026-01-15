TRUMP: “PUTIN PRONTO ALLA PACE, ZELENSKY…” – Donald Trump torna a intervenire sulla guerra tra Russia e Ucraina e lo fa con dichiarazioni destinate a far discutere. In un’intervista rilasciata alla Reuters, il presidente degli Stati Uniti ha sostenuto che Vladimir Putin sarebbe disponibile a raggiungere un accordo di pace. Mentre la controparte ucraina Zelensky mostrerebbe maggiori resistenze.

“Credo che Putin sia pronto a fare un accordo”, ha affermato Trump, aggiungendo subito dopo: “Penso invece che l’Ucraina sia meno pronta”. Alla domanda diretta su quale sia, a suo avviso, il vero ostacolo ai negoziati, Trump ha risposto senza esitazioni: “Zelensky”.

Secondo Trump, dunque, non sarebbe il leader del Cremlino a rallentare il percorso verso una soluzione diplomatica, ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Incalzato sul perché ritenga che Kiev stia frenando i colloqui, l’ex capo della Casa Bianca si è limitato a una spiegazione prudente: “Penso semplicemente che stia avendo difficoltà ad arrivarci”.

Nella stessa intervista, Trump ha anche aperto alla possibilità di un incontro diretto con Zelensky in occasione del World Economic Forum di Davos, previsto per la prossima settimana. “Lo incontrerei, se sarà lì”, ha dichiarato, precisando però che al momento non esistono piani ufficiali. “Io ci sarò”, ha confermato, lasciando intendere che un faccia a faccia resta possibile, ma tutt’altro che certo.