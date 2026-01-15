Una grave perdita scuote il calcio e la Serie A: la notizia è arrivata proprio in queste ultimissime ore.

Stasera si torna a giocare con i recuperi della sedicesima giornata del campionato, ma un gravissimo lutto scuote in queste ore il calcio e la Serie A. L’Udinese, infatti, ha da poco comunicato che si è spento l’allenatore della Primavera bianconera.

Ecco il comunicato apparso sui canali ufficiali dell’Udinese: “Udinese Calcio si stringe al mister della formazione Primavera Julio Gutierrez per la perdita del padre Julio. A Julio e a tutta la sua famiglia vanno l’abbraccio e le condoglianze del club”.

La Serie A non si ferma mai: le gare di oggi

Intanto, come detto precedentemente, si giocano oggi i recuperi del 16esimo turno di Serie A: Verona-Bologna alle ore 18:30 e Como-Milan alle 20:45. Due gare importantissime sia per quel che riguarda i quartieri alti della classifica sia per quanto concerne la zona retrocessione.

Il Verona deve assolutamente vincere per allontanare lo spettro retrocessione, ma il Bologna vuole riprendere a correre per avvicinarsi alle zone che contano. Milan, invece, costretto a imporsi a Como per restare in scia all’Inter capolista, ma la squadra di Fabregas è in formissima e sogna la Champions. Giornata di spettacolo, dunque, ma oggi tutti i tifosi si uniscono al dolore dell’Udinese per la scomparsa del papà dell’allenatore della Primavera.