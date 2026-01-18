Gas, lo scenario per le prossime bollette: “Il mondo energetico migra a Oriente”

Le prossime bollette del gas in Italia dovrebbero segnare un alleggerimento rispetto ai picchi del biennio scorso, ma attenzione: dentro uno scenario strutturalmente più fragile per l’Europa, che paga un’energia più cara dei concorrenti asiatici e statunitensi. Il motivo è che il “mondo energetico” sta realmente migrando a oriente: la Russia reindirizza in modo crescente i flussi di gas verso Cina e Asia, mentre l’Europa si è autoesclusa dal gas a basso costo e deve competere sul mercato globale del Gnl.



Per le famiglie italiane il 2026 si apre con prospettive di spesa leggermente più favorevoli rispetto al 2025, grazie al raffreddamento dei prezzi all’ingrosso del gas sul PSV e alle attese sui mercati per i prossimi dodici mesi. Le simulazioni su una “famiglia tipo” indicano un esborso annuo complessivo per luce e gas in calo di circa 200 euro, con la bolletta del gas che scenderebbe intorno ai 1.500 euro, circa il 12% in meno rispetto all’anno precedente.

Questa tregua però non riporta l’Europa nell’era del gas “quasi gratis”: i prezzi restano ben lontani dai livelli pre-crisi e sono esposti a shock geopolitici, concorrenza asiatica e volatilità del mercato del Gnl. In altre parole, le prossime bollette saranno meno pesanti, ma continueranno a riflettere una struttura energetica europea più debole e costosa rispetto ai grandi poli concorrenti.

Xi Jinping, presidente cinese, e Vladimir Putin, capo del Cremlino

Il gas russo cambia strada

L’elemento strutturale che sta ridisegnando il quadro è la riallocazione dei flussi energetici russi, accelerata dal conflitto in Ucraina e dal successivo regime di sanzioni e contro-sanzioni. Gas che fino a pochi anni fa scorreva in abbondanza verso l’Europa continentale, oggi viene sempre più incanalato verso est, con accordi pluridecennali che privilegiano Cina e, in prospettiva, il resto dell’Asia.

“Molto semplicemente noi non conosciamo quelli che saranno i rapporti che si determineranno sul campo perché il conflitto è ancora in corso”, sottolinea Demostenes Floros ai nostri microfoni, “Quello che però posso dire io sul versante energetico, quindi mi attengo a questo aspetto, è che qualsiasi rapporto di forza si determinerà sul campo in Ucraina, noi abbiamo già registrato – e sempre più registreremo – un cambiamento che definirei epocale da un punto di vista energetico, nel senso che la federazione russa ha già spostato, sta spostando e sposterà sempre di più il proprio baricentro verso oriente in particolar modo verso la Cina: vorrei ricordare che la Cina rappresenta il 28% della manifattura mondiale e quindi questo ovviamente fa capire perché i flussi energetici si spostano da Occidente verso Oriente e perché la Russia li sposta verso la Cina. Quindi vedremo anche l’India, il Vietnam, l’Indonesia ed altre economie, mentre l’area europea si priva delle fonti energetiche a basso costo a partire dal gas naturale che invece prima riceveva dalla federazione russa e deve competere in un contesto globale. Contesto dove per l’appunto l’Asia con un costo dell’energia – e in parte anche del lavoro – molto più basso, così come gli stessi Stati Uniti d’America, in Europa siamo messi ovviamente in grandissima difficoltà da un punto di vista economico”.

