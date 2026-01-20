Nasce Fanta Pugilato Italia, il primo fantasy game interamente dedicato al pugilato professionistico italiano, un progetto innovativo che unisce la passione per la boxe alla dinamica del fantasy sport, basandosi esclusivamente su match reali e ranking ufficiali.

Il progetto è un’idea di A&B; Events e del Team Magnesi, realtà da anni attive nel panorama del pugilato nazionale e internazionale, ed è promosso da Alessandra Branco, promoter impegnata nel settore dal 2011.

Fanta Pugilato Italia nasce con l’obiettivo di coinvolgere appassionati, tifosi e addetti ai lavori, offrendo un nuovo modo di seguire il pugilato italiano attraverso una competizione basata su risultati ufficiali, eventi reali e classifiche riconosciute.

Il meccanismo di gioco sarà costruito esclusivamente su incontri di pugilato professionistico ufficiali e su ranking validi, garantendo trasparenza, credibilità e un forte legame con l’attività sportiva reale.

Le iscrizioni alla stagione pilota 2026 saranno aperte dal 20 gennaio al 18 febbraio. Tutti i dettagli relativi al regolamento, alle modalità di partecipazione, ai premi e alla quota di iscrizione verranno comunicati ufficialmente nei prossimi giorni.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sul progetto saranno disponibili sui canali social dedicati.

Canali ufficiali

Instagram: @fantapugilatoitalia

Instagram: @alessandrabranco



Contatti

Email: [email protected]

Telefono: +39 352 030 7501