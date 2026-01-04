L’esperienza di David alla Juve sembra essere giunta al capolinea dopo il rigore sbagliato contro il Lecce: ecco l’annuncio.

Aveva l’occasione di realizzare la rete del momentaneo sorpasso e poteva essere quella decisiva per la vittoria contro il Lecce, ma Jonathan David ha sbagliato il calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Falcone.

David – Radioradio.it

La Juve, così, non va oltre il pari contro i giallorossi (1-1) e getta alle ortiche la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni in classifica. Spalletti al termine della gara ha provato a difendere David, ma a Torino è esplosa in queste ore la rabbia dei tifosi bianconeri che invocano la cessione immediata dell’attaccante candese.

David-Juve, è finita: l’annuncio di Paganini

Intanto, proprio al termine della gara di ieri sera è arrivato il messaggio su X di Paolo Paganini, noto giornalista di Raisport: “Credo che dopo la genialata del rigore in #JuventusLecce della serie tranquilli ci penso io spostati, il tempo di #David a Torino sia terminato”.

Un annuncio inaspettato e pesante, che rischia di stravolgere le strategie della Vecchia Signora in vista del futuro: David era arrivato in estate a zero e guadagna attualmente 6 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante per un calciatore, che fin qui ha floppato: a questo punto, non è da escludere un suo addio lampo proprio nella finestra di gennaio di calciomercato.

 