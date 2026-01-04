L’esperienza di David alla Juve sembra essere giunta al capolinea dopo il rigore sbagliato contro il Lecce: ecco l’annuncio.

Aveva l’occasione di realizzare la rete del momentaneo sorpasso e poteva essere quella decisiva per la vittoria contro il Lecce, ma Jonathan David ha sbagliato il calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Falcone.

La Juve, così, non va oltre il pari contro i giallorossi (1-1) e getta alle ortiche la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni in classifica. Spalletti al termine della gara ha provato a difendere David, ma a Torino è esplosa in queste ore la rabbia dei tifosi bianconeri che invocano la cessione immediata dell’attaccante candese.

David-Juve, è finita: l’annuncio di Paganini

Intanto, proprio al termine della gara di ieri sera è arrivato il messaggio su X di Paolo Paganini, noto giornalista di Raisport: “Credo che dopo la genialata del rigore in #JuventusLecce della serie tranquilli ci penso io spostati, il tempo di #David a Torino sia terminato”.

Un annuncio inaspettato e pesante, che rischia di stravolgere le strategie della Vecchia Signora in vista del futuro: David era arrivato in estate a zero e guadagna attualmente 6 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante per un calciatore, che fin qui ha floppato: a questo punto, non è da escludere un suo addio lampo proprio nella finestra di gennaio di calciomercato.