La Juve continua a pensare al calciomercato a due giorni dal posticipo contro la Cremonese: ecco le ultime mosse.

Luciano Spalletti ha chiesto a gran voce qualche rinforzo in vista della seconda parte di stagione e adesso la Juve è pronto ad accontentarlo. Tra le priorità c’è anche un vice Yildiz. Il numero 10 bianconero le ha giocate quasi tutte fin qui risultando spesso decisivo, ma serve un’alternativa che possa permettere al turco di rifiatare.

Sono diverse le idee della dirigenza di corso Galileo Ferraris e una di queste ha un nome e un cognome ben precisi: Albert Gudmundsson. Il nuovo direttore sportivo della Juve, Marco Ottolini, lo ha già avuto al Genoa e questo potrebbe favorire il buon esito dell’operazione con la Fiorentina.

Gudmundsson come vice Yildiz: le ultimissime

Il 28enne islandese ha un contratto con il club viola fino al 30 giugno 2029 e una valutazione attuale inferiore ai 20 milioni di euro: Gudmundsson piace per caratteristiche tecniche, perché può ricoprire più ruoli e perché assicurerebbe anche un apporto importante in zona gol.

Juve e Fiorentina, che già in passato si sono rese protagoniste di diverse operazioni di mercato, potrebbero ragionare sulla base di un prestito fino a giugno con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi. Sulle sue tracce c’è anche la Roma, ma adesso la Juve spinge forte e vuole chiudere.