Il prode medico genovese Matteo Bassetti ha recentemente ingaggiato una sorprendente batracomiomachia. Egli ha duramente tuonato contro la modella Belen, dacché ha usato dire di essere stata male dopo la somministrazione dell’acqua santa ai tempi dell’emergenza e altre si è affermato che molti altri si sono trovati nella sua medesima condizione. La tenzone del Bassetti epica con la Belen, fa il paio con la disfida del medico marchigiano Burioni contro Heather Parisi, la quale aveva usato muovere in passato critiche analoghe. Il Bassetti, proprio come il Burioni, ha detto senza perifrasi che la medicina deve essere appannaggio dei medici e che uomini e donne dello spettacolo non debbono intromettersi in alcun modo. Di per sé il principio potrebbe anche essere giusto, ma corre l’obbligo di precisare alcune cose che reputiamo fondamentali. In primo luogo, occorre sottolineare che anche i medici, forse, dovrebbero evitare di sconfinare nel campo degli artisti e degli uomini dello spettacolo, cantando la canzoncina natalizia, come fece il Bassetti per esortare le persone a sottoporsi al Siero Benedetto, o essere ospite fisso nelle trasmissioni televisive, come tende a fare il Burioni.

A ciascuno il suo campo, dunque. In secondo luogo, un conto è intromettersi nella medicina con riflessioni e considerazioni proprie di chi medico non è. E un conto è fare come ha fatto la signora Belen, che ha semplicemente testimoniato di essere stata male dopo la somministrazione dell’acqua santa. Forse che dire di stare male significa intromettersi nella medicina e, perciò stesso, non deve essere possibile? Su queste basi, capite bene, il paziente non dovrebbe mai permettersi di dire di stare male dopo il trattamento medico, o forse anche in generale, dato che non ha le competenze mediche. Terza osservazione. Adesso ci spiegano con solerzia che gli uomini e le donne dello spettacolo non debbono occuparsi di medicina, ma quando li mandavano in onda tutte le ore a sponsorizzare l’acqua santa e a esibirsi mentre se la facevano somministrare, andava bene e non vi era nulla da eccepire? Insomma, ci pare di poter rilevare qualche lieve contraddizione logica e forse sarebbe cosa buona e giusta se i medici, oltre alla medicina, studiassero un poco anche la cara e vecchia logica aristotelica.

D’altro canto, sembra che ormai la scienza sia sconfinata essa stessa in una vera e propria religione, tant’è che ci viene chiesto continuamente di credere nella scienza. Ma la scienza non è una religione, la scienza procede tramite la ragione, tramite gli esperimenti e dunque dovrebbe essere ben altra cosa rispetto alla fede religiosa.