Rischia di saltare una panchina eccellente: c’è aria di esonero e il nuovo allenatore potrebbe essere Igor Tudor.

Lo scorso 8 gennaio, ha risolto ufficialmente il contratto che lo legava alla Juve fino al 30 giugno 2027 e ora Igor Tudor può tornare in panchina. In un campionato diverso da quello di Serie A come si legge in un comunicato della FIGC: “Grazie agli accordi collettivi tra le varie Leghe e le associazioni di categoria, in caso di esonero i tecnici avranno la possibilità di essere tesserati nuovamente da un’altra società in questa stessa stagione calcistica“.

L’ex Juve è finito sul taccuino di diversi club, ma la destinazione più probabile porta in questo momento direttamente alla Liga spagnola. Procediamo con ordine e proviamo a fare chiarezza.

Tudor si avvicina al Valencia: la situazione

Il Valencia vive una vera e propria crisi e i tifosi sono delusi dopo il pareggio di ieri sera contro l’Elche: l’attuale terzultimo posto in classifica a quota 17 punti mette a rischio la posizione del tecnico Carlos Corberán. Nelle prossime ore potrebbero esserci sorprese, ma l’esonero appare ormai imminente.

In caso di separazione da Corberán, sarebbe proprio Tudor il principale candidato a sedere sulla panchina del Valencia. Dopo la Juve, insomma, un altro club eccellente per il tecnico croato.