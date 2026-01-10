L’annuncio improvviso taglia le gambe ai tifosi della Juve: il protagonista è ancora una volta Kenan Yildiz.

A soli 20 anni, Kenan Yildiz sta trascinando la Juventus con la maglia numero 10 sulle spalle. Una maglia pesantissima che il talento turco porta con fierezza, senza alcuna paura. Yildiz è il giocatore di maggiore qualità della rosa a disposizione di Luciano Spalletti e la Juve vuole farne il perno su cui costruire un futuro radioso e vincente.

Yildiz che, però, non avrebbe quella personalità degna di un leader di un club come la Juve, almeno stando a quanto evidenziato da Riccardo Montolivo in queste ore.

Yildiz-Juve, l’analisi di Riccardo Montolivo

Ecco infatti quanto ammesso dall’ex centrocampista del Milan e della Nazionale italiana a ‘Sky Calcio Club: “Potenzialmente Yildiz può avvicinarsi a Del Piero, visto che è senza ombra di dubbio il leader tecnico della Juve. Deve ancora crescere, ma è il giocatore su cui il club deve costruire il proprio futuro. Per me manca a questa squadra un giocatore di grande personalità che alzi il livello dei suoi compagni. I giocatori buoni ci sono a Torino, ma manca la sicurezza. Manca una figura alla Modric, per intenderci. Io ho giocato tanti anni con Pirlo: ecco, uno come Andrea ti dà sicurezza, ti fa stare tranquillo in campo. E alla Juve, oggi, manca una figura come lui”.