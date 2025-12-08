Kenan Yildiz torna a far parlare di sé dopo la prodezza realizzata contro il Napoli ieri sera, con la maglia numero 10 della Juventus.

Lo scontro diretto tanto atteso tra Napoli e Juventus si è concluso ieri sera sul punteggio di 2-1 per gli azzurri. Un successo fatto di concretezza, solidità e convinzione quello della formazione di Antonio Conte, che si prende la testa della classifica in Serie A, sempre in attesa della risposta del Milan, impegnato questa sera a Torino.

Il posticipo di ieri al ‘Maradona‘ ha mostrato la forza di un Napoli, che nonostante le assenze segue pedissequamente le direttive di mister Conte. Ma anche a tratti la crescita di una Juventus che non si è arresa, che ha giocato un buon calcio e proposto diverse soluzioni. Anche se molti tifosi bianconeri restano perplessi della gestione dei cambi operati da Luciano Spalletti.

In particolare ha fatto discutere la sostituzione di Kenan Yildiz, migliore in campo dei suoi ed autore del momentaneo 1-1; il turco ha lasciato spazio a Lois Openda, e proprio pochi minuti dopo il Napoli ha raddoppiato con la rete di Hojlund, andando così a dare la sterzata vincente per lo scontro tra big.

Yildiz come Alex Del Piero: eguagliato il record di gol stagionali da under 21

Dunque Yildiz ha ancora una volta acceso la luce per una Juventus mostratasi più combattiva e non così inferiore al Napoli, ma fin troppo distratta e poco concreta. Solo il numero 10 turco ha saputo mettere in crisi la difesa di Conte, andando a segnare ad inizio secondo tempo la rete del momentaneo pareggio con un destro sporco ma preciso.

Come sottolinea Sportmediaset, con il gol segnato ieri Yildiz sale a quota 5 reti in campionato e raggiunge un mostro sacro juventino in una speciale graduatoria. Ovvero Alessandro Del Piero, proprio il calciatore a cui Yildiz viene paragonato più spesso per qualità e piedi educati.

Yildiz e Del Piero diventano dunque gli unici due calciatori nella storia della Juve ad aver segnato almeno 5 gol in 14 partite di Serie A da Under 21, ovvero prima di compiere i ventuno anni di età. Un ruolino di marcia che lo storico ex capitano bianconero ottenne nella stagione 1994-1995, quando era un giovanissimo in rampa di lancio. Un po’ come oggi il talento cresciuto nel Bayern Monaco.

Non è un caso che la mitica maglia numero 10 della Juventus sia oggi sulle spalle di Yildiz, che si è preso senza fronzoli una responsabilità molto importante. Inoltre il turco non disdegna l’esultanza con la ‘linguaccia‘, altro gesto tipico di Alex Del Piero.