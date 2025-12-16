Sabato prossimo questo calciatore non sarà presente al 100% per il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma.

Archiviata la quindicesima giornata di Serie A, l’attenzione delle varie squadre italiane è già riposta sul prossimo turno, quello che anticiperà la settimana del Natale. Saranno però soltanto sei le gare che si disputeranno nel weekend del 20-21 dicembre, per via del contemporaneo svolgimento della Supercoppa Italiana a Riyadh.

Nonostante questa giornata solo parzialmente completa, il 16° turno riserverà una grande classica del nostro calcio, un duello tra rivali storiche e tifoserie da sempre in contrapposizione. Vale a dire Juventus-Roma, match previsto per sabato 20 dicembre alle ore 20:45.

Il match dell’Allianz Stadium può essere considerato una sorta di scontro diretto per la zona Champions League, visto che è l’obiettivo minimo sia dei bianconeri che dei giallorossi. La Juve è tornata a sorridere dopo la vittoria pesante sul campo del Bologna, così come la Roma che ha superato l’insidioso Como mantenendo il distacco sulle rivali. C’è tutto dunque per assistere ad una partita combattuta e spettacolare, sperando sempre che regni prima di tutto la correttezza e la sportività.

Spalletti perde Koopmeiners in vista della Roma: come cambia la difesa della Juve

A cinque giorni dalla sfida, i due allenatori cominciano intanto a fare la conta dei disponibili e di coloro che invece saranno costretti a rimanere fuori. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è già consapevole di dover cambiare il proprio assetto difensivo. Sicura al 100% l’assenza infatti di Teun Koopmeiners.

L’olandese è stato ammonito durante Bologna-Juventus di domenica; visto lo status di diffidato, ha rimediato una automatica squalifica per un turno, saltando di fatto il match contro la Roma. Spalletti dunque rinuncerà al suo ormai classico esperimento, non affidandosi all’ex Atalanta come centrale aggiunto.

Sarà interessante capire come si schiererà la linea difensiva a tre della Juve sabato prossimo. Vista la contemporanea assenza di Gatti, è sicura solo la presenza dal 1′ minuto di Kalulu e Kelly. A completare il pacchetto dei centrali potrebbe esserci il redivivo Bremer, che è tornato in campo nel secondo tempo di Bologna. In alternativa potrebbe giocare Cabal, decisivo proprio nella trasferta emiliana.

Oltre a Koopmeiners, Spalletti come detto dovrà sicuramente rinunciare agli infortunati Gatti e Vlahovic. Non se la passa bene neanche Gasperini: la sua Roma, in vista della trasferta a Torino, non potrà contare su Ndicka e El Aynaoui, entrambi volati nei ritiri delle rispettive nazionali per disputare la Coppa d’Africa.