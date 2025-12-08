Notizia che riguarda direttamente Carlos Alcaraz e accaduta in diretta televisiva. Gli appassionati di tennis non ci credono.

Carlos Alcaraz ha chiuso il suo 2025 mantenendo la leadership della classifica ATP. Una straordinaria stagione quella disputata dallo spagnolo, che è riuscito a vincere complessivamente la bellezza di 8 titoli, di cui due del Grande Slam.

La rivalità con Jannik Sinner è il vero sale della carriera di Alcaraz: il duello tra questi due fuoriclasse del tennis mondiale si rinnova sistematicamente. Non è un caso se le uniche sconfitte in finale di Alcaraz in questa annata siano arrivate a Wimbledon ed alle Finals di Torino, proprio per mano dell’azzurro.

La domanda dunque nasce spontanea: chi è migliore tra Alcaraz e Sinner? Davvero difficile dare una risposta a questo duello, che sicuramente vede due fuoriclasse alla pari e che rinnoveranno il proprio dualismo anche nel prossimo futuro. Ma nelle ultime ore, in diretta televisiva, sono arrivate dichiarazioni sorprendenti proprio sull’argomento.

Paolini ed Errani ospiti a “Che tempo che fa”: sorprendente la risposta sul duello Alcaraz-Sinner

Ieri sera sul canale televisivo Nove è andata in scena un’intervista doppia molto interessante a livello tennistico. Fabio Fazio, nel contenitore domenicale “Che tempo che fa?” ha ospitato le due campionesse italiane Jasmine Paolini e Sara Errani.

Il tandem azzurro, campione olimpico in carica, si è espresso su varie tematiche. Interessanti le parole della Paolini sulla rivalità tra Sinner ed Alcaraz: “Mi fa impazzire come Jannik colpisca la palla molto forte, una sensazione bella che vorrei sperimentare anche su di me. Ovviamente Alcaraz è fortissimo, ha un tennis da lasciare a bocca aperta. Ma Jannik è Jannik…”

La numero 8 al mondo del ranking femminile ha dunque dato una spiegazione sul motivo per cui preferisca leggermente Sinner ad Alcaraz, pur ammettendo di stimare enormemente il talento di Murcia.

La grande sorpresa, nell’intervista di ieri sera, è arrivata quando Paolini ha svelato la composizione del suo nuovo staff tecnico: “Io avrò due persone quest’anno: Danilo Pizzorno come allenatore e Sara Errani che farà la parte tattica che è di un altro livello”. Dunque la sua compagna di doppio svolgerà il ruolo di coach per Jasmine. Ma non si tratta di addio al tennis giocato per Errani, che ha ammesso di avere ancora grandi stimoli e di voler continuare a giocare nel doppio. Ma allo stesso tempo seguirà l’amica e collega per migliorarla a livello tecnico-tattico.