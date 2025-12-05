Bruttissima notizia per un noto allenatore di calcio italiano: i tifosi si stringono attorno a lui ed alla sua famiglia dopo questa perdita.

Non c’è cosa peggiore per gli appassionati di calcio che venire a conoscenza di lutti, drammi e tragedie legate a questo mondo. Quando si pensa al pallone ed a tutto ciò che vi gira attorno, ci si immerge in un universo solitamente fatto di emozioni, tifo, passione e grande competitività.

Notizie del genere fanno ripiombare tutti sulla terra ferma, facendoci ricordare che anche i protagonisti del mondo del calcio sono esseri umani normalissimi, come tutti noi, anche loro alle prese con i problemi della vita quotidiana. Il 2025 in tal senso è stato piuttosto severo e doloroso: basti pensare ancora alla scomparsa tragica del calciatore del Liverpool Diogo Jota, perito insieme al fratello in un incidente automobilistico.

L’ultima notizia drammatica legata al nostro calcio riguarda un allenatore molto noto in Italia, considerato uno dei trascinatori di provincia, avendo guidato numerose piazze tra Serie B, Serie C e anche nell’ambito dilettantistico. Parliamo di Ezio Capuano, meglio noto come Eziolino, il vulcanico tecnico nativo di Salerno che ha sempre mostrato la sua indole filosofica ed allo stesso tempo grintosa.

Lutto per la famiglia di Eziolino Capuano: il noto allenatore ha perso l’amato zio

Come riferito da Napoli Today, Capuano è in lutto da qualche ora a questa parte. L’attuale allenatore del Giugliano ha infatti dovuto dire addio all’amato zio, Errico Decillis, figura molto nota nel mondo ecclesiastico e generale dei domenicani. Un personaggio a cui il mister salernitano era assolutamente legato, per affetto familiare e per la stima verso un uomo molto rinomato a livello clericale.

Proprio il Giugliano Calcio, club campano che milita in Serie C, ha voluto rendere omaggio e rispetto al lutto di mister Capuano pubblicando la seguente nota sui profili social: “Il Giugliano Calcio 1928, a nome della proprietà famiglia Mazzamauro e di tutti coloro che lavorano per la causa del club, si stringe attorno al dolore che ha colpito il mister Ezio Capuano per la scomparsa del caro zio Padre Errico Decillis, generale dei domenicani e figura di riferimento nel mondo ecclesiastico. La società porge le più sentite condoglianze anche a tutta la famiglia, esprimendo massima vicinanza e affetto”.

Capuano è un vero record-man delle panchine in Italia: infatti dal 1989, anno in cui debuttò alla guida dell’Ebolitana, non si è mai fermato, allenando consecutivamente per ben 36 anni. L’ingaggio da parte del Giugliano è arrivato ad ottobre scorso, quando è stato chiamato per sostituire l’esonerato Cudini.