Si torna a parlare seriamente del possibile addio di Kephren Thuram dalla Juventus. Le dichiarazioni stavolta sono ufficiali.

Nella storia del calcio italiano sono stati molteplici gli esempi di fratelli che hanno condiviso le sfide sul campo, sia da compagni di squadra che da avversari. È quello che sta succedendo oggi a Marcus e Kephren Thuram, due talenti francesi che oltre ad essere fratelli tra loro, sono anche figli d’arte.

Il papà, come è risaputo, è il celebre ex difensore Lilian Thuram, stella della Juve e del Parma e campione del mondo nel 1998 con la Nazionale francese. Un dna totalmente calcistico e competitivo scorre in famiglia. Ed ovviamente la grande speranza del celebre papà è quella di vedere i suoi amati figli giocare assieme un giorno, con la stessa maglia.

Negli ultimi giorni si è vociferato della possibilità che l’Inter, squadra in cui gioca Marcus, cerchi di riunire i fratelli, andando a fare un’offerta ai rivali della Juventus per Kephren. Quest’ultimo sta vivendo un momento non particolarmente positivo, dunque non è affatto da escludere che la sua avventura in bianconero possa essere già vicina al capolinea.

Scambio Thuram-Frattesi tra Inter e Juve? Arriva la sentenza di Chiellini

In particolare si è vociferato di un possibile scambio, da attuare già nel mercato di gennaio, sull’asse Inter-Juventus. Un’operazione che porterebbe Kephren Thuram a San Siro, a condividere lo spogliatoio con suo fratello maggiore, in cambio di Davide Frattesi che farebbe a questo punto il percorso inverso finendo in maglia bianconera.

Un’opzione intrigante e non così impossibile, sulla quale però si è espresso in maniera caustica il Director of Football Strategy della Juventus, ovvero Giorgio Chiellini. Lo storico capitano bianconero ha parlato di questa possibilità di scambio ai microfoni di DAZN.

“Uno scambio alla pari con l’Inter? Di Frattesi non parlo, sarebbe una mancanza di correttezza verso i nostri avversari. Ma una cosa è certa: Thuram è e resterà un giocatore della Juventus. Non è in vendita e non ci priveremo di lui. Anzi, intendiamo costruire il futuro del club attorno a lui”.

Dunque Chiellini chiude completamente ogni spiraglio per uno scambio a gennaio tra centrocampisti. Thuram, nonostante qualche recente prova sotto la sufficienza, resta un elemento centrale per il progetto Juve. Il classe 2001 incarna l’ideale elemento su cui ripartire: giovane, con margini di miglioramento, fisicamente integro e già nel giro della sua Nazionale.