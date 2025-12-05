“E’ quasi razzismo! Spalletti ha paura di Napoli?” | Juve, giallo volo ‘last minute’ – Lo scontro

Napoli-Juve non sarà mai una partita come le altre: men che meno questo weekend, dove al Maradona torna per la prima volta da avversario l’eroe del terzo Scudetto Luciano Spalletti. Uno scontro bellissimo dal punto di vista tecnico-tattico, con i partenopei che per ironia della sorte sono guidati (da ormai quasi 2 stagioni) da uno juventino ‘doc’ come Antonio Conte (il primo in assoluto in campionato fra i due tecnici).

Ma anche un match carico di emotività e polemiche, visto il passato azzurro dell’allenatore di Certaldo e le modalità controverse con cui se ne è andato. In particolare, nelle ultime ore sta facendo discutere la sua scelta di partire con la squadra per Napoli il giorno stesso della partita. Per evitare di dormirci la notte e “limitare al minimo gli spostamenti“. Questa la versione ufficiale dietro a questa decisione, che però lascia più di qualche perplessità in merito alle reali ragioni.

Perché evitare la città che ti ha accolto così calorosamente in passato? Paura dei disturbi notturni? O di cosa esattamente? Questo l’avviso del direttore Ilario Di Giovambattista, che in diretta ha avuto un duro scontro con Tony Damascelli e Massimo Franchi, che hanno risposto duramente:

“Sei eccitato per una stron**ta! E’ la cosa più normale del mondo, vuoi solo arruffare la folla. D’altronde, Spalletti a Napoli è come la moglie che prima è una santa, e poi diventa una prostituta quando ti lascia…“

