A poche settimane dall’inizio degli Australian Open, un clamoroso forfait rischia di stravolgere il torneo di Sinner e Alcaraz.

Il prossimo 18 gennaio avrà inizio il primo grande Slam del 2026, ovvero gli Australian Open. Sui campi in cemento di Melbourne si capirà subito se anche quest’anno Sinner e Alcaraz non avranno rivali o se qualcosa nelle gerarchie del circuito Atp sta cambiando.

Ma ora un clamoroso forfait rischia di stravolgere il torneo del numero 1 e del numero 2 al mondo. Jack Draper, ora al numero 10 nel ranking Atp, è attualmente fermo ai box a causa di un problema al braccio e adesso arrivano pessime notizie per i suoi tifosi in vista del torneo australiano.

Draper, infatti, ha prima saltato la tappa conclusiva del circuito UTS, in programma a Londra ad inizio dicembre, e poi annunciato la sua assenza in occasione del torneo-esibizione che si svolgerà a Macao il 27 e 28 dicembre.

Draper in dubbio per Melbourne: cosa cambia per Sinner e Alcaraz

A questo punto, la presenza di Draper agli Australian Open è da considerarsi in forte dubbio e nei prossimi giorni sono attese comunicazioni ufficiali in tal senso. Sinner e Alcaraz osservano interessati visto che l’assenza del 23enne britannico potrebbe agevolare la loro avventura in Australia.

Draper è uno dei migliori tennisti del circuito e già quest’anno ha dimostrato di poter battere chiunque, come dimostra la sua impresa al Masters 1000 di Indian Wells dove si è sbarazzato di Carlos Alcaraz in semifinale.

Ecco perché, senza di lui, Sinner e Alcaraz potrebbero avere meno problemi ad arrivare fino in fondo al tabellone degli Australian Open: come si concluderà questa vicenda?