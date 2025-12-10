Il club giallorosso fa i conti col grave infortunio occorso al calciatore: ecco come cambiano le strategie di mercato

Una doppia battuta d’arresto. Una duplice sconfitta – identica nelle proporzioni – che ha un po’ ridimensionato le ambizioni della squadra allenata da Gian Piero Gasperini, che aveva anche accarezzato, prima dello scontro diretto col Napoli, il primato solitario in classifica.

Se però la caduta interna contro i Campioni d’Italia potrebbe essere considerata ‘accettabile’ in virtù della forza dell’avversario, molto meno attesa è stata la sconfitta al cospetto di un ottimo Cagliari, che ha messo in mostra un paio di gioielli niente male.

E pensare che, parlando di giovani giocatori indubbiamente in crescita, all’appello nella gara dell’Unipol Domus Arena mancava Mattia Felici, che nella partita di Coppa Italia contro il Napoli dello scorso 3 dicembre si è gravemente infortunato in circostanze quanto meno curiose. E forse oggetto di grande rammarico nei giorni successivi al match.

Felici si è infatti fatto male pochi minuti dopo il suo ingresso in campo all’85’. Nonostante il dolore, il classe 2001 romano di nascita era rimasto in campo, calciando perfino uno dei rigori della prima serie, colpendo la traversa.

Al rientro in campo, il giorno successivo, il ginocchio si è gonfiato: un segnale chiaro per lo staff medico, che ha subito disposto ulteriori accertamenti. Questi hanno rilevato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Operato a Villa Stuart per la ricostruzione dello stesso con relativa sutura del menisco mediale, il centrocampista ha amaramente salutato anzitempo una stagione che lo aveva visto finora grande protagonista con due reti in campionato.

Felici ko, il Cagliari bussa alla porta della Roma

Nonostante le evidenti difficoltà nella manovra offensiva – evidenziate anche contro l’undici di Antonio Conte – il tecnico giallorosso Gasperini ha preferito non affidarsi alla freschezza di Nicolò Pisilli, relegato in panchina per tutto il corso del match con gli isolani.

La situazione del prodotto del vivaio – sempre brillantissimo quando chiamato in causa con la maglia della Nazionale Under 21 di Baldini, di cui è uno degli intoccabili – era già incerta verso la fine della sessione estiva di scambi.

Le continue esclusioni dell’allenatore di Grugliasco, unite alla necessità del Cagliari di rimpiazzare Felici, potrebbero portare, nel prossimo mercato di gennaio, ad una richiesta di prestito del presidente Giulini per il calciatore. Da un romano all’altro, insomma, il passo potrebbe essere davvero breve…