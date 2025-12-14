Uno degli uomini più in vista dell’amministrazione comunale capitolina ha annunciato alcuni degli interventi dei prossimi mesi: Roma nel caos

Siamo ormai alle porte del Natale. Il periodo dell’anno tanto atteso dai bambini e foriero di grandi organizzazioni (familiari e non) da parte degli adulti sta entrando ormai nel vivo, nell’attesa che arrivino i giorni delle grandi riunioni di famiglia. Con pranzi, cenoni e veglioni che aspettano solo di esser messi a tavola.

La corsa al regalo, vera ossessione della tradizione italica delle festività natalizie, è già iniziata da diverso tempo. Non è infrequente, da parecchi giorni a questa parte, vedere negozi e Megastore presi quasi d’assalto a caccia dei presenti da regalare ad amici, parenti, fidanzati e compagne.

Le ripercussioni sul traffico, come potete immaginare e magari vivere in prima persona, sono sotto gli occhi di tutti. Dopo avervi illustrato le difficoltà generali nel vivere la vita quotidiana nella Capitale italiana (invasa dai turisti anche per la concomitanza col Giubileo 2025), c’è un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione nelle settimane a venire. Per parecchi cittadini romani, infatti, il caos, i disagi, le grandi code nelle strade della Capitale non si esauriranno certo col Natale, che di fatto coincide anche con la fine del citato Giubileo.

Roma paralizzata: la programmazione dei lavori getta la città nel caos

Sfruttando una seduta congiunta delle commissioni Mobilità e Giubileo in Campidoglio (sede dell’amministrazione comunale di Roma Capitale) con l’intento di aggiornare i consiglieri sul piano di miglioramento del trasporto pubblico locale (con particolare focus sulla metropolitana), l’assessore alla mobilità e trasporti Eugenio Patanè ha illustrato i piani d’intervento dei lavori previsti già dai primi giorni del 2026.

“Chiedo a tutte forze politiche che vengano stanziati fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle metropolitane. A Roma bisognerà rifare le stazioni e gli armamenti anche della linea B. E servono 600 milioni“, ha esordito il politico.

“Alla stazione di Metro Anagnina i lavori finiranno il 31 dicembre, ma poi partirà un nuovo giro: Inizieranno i lavori a Battistini, a gennaio a Lepanto, poi le successive 21 stazioni saranno divise in due tranche. Le prime dieci stazioni da Anagnina al centro, divise in due lotti da cinque, vedranno i lavori a giugno 2026, con la loro conclusione nel dicembre 2026. Le successive 11 saranno bandite nel 2026 ma i lavori saranno fatti nel 2027. Le più complesse, anche per le infiltrazioni presenti, saranno Barberini, Flaminio e Vittorio che dovranno essere chiuse“, ha proseguito Patanè.

“Stiamo valutando la chiusura alle 21 della linea B a partire dal 7 gennaio, a Giubileo finito. Questo perché ci sono degli accorgimenti importanti e obbligatori da fare su questo treno, che è il primo, ma poi con gli altri si andrà più velocemente riducendo tutto a massimo due mesi“, ha concluso l’assessore.