Notizia dell’ultima ora che riguarda direttamente la Roma: doppio forfait sicuro in vista della tanto attesa partita dei giallorossi.

Torna oggi in campo la Roma. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini se la vedrà alle ore 15:00 di questa domenica contro il Cagliari. Trasferta decisamente delicata quella in terra sarda, sia per i precedenti che spesso non hanno sorriso ai capitolini, sia per il calore e l’atmosfera combattiva della Unipol Arena.

Un match che potrebbe permettere alla Roma di staccare le inseguitrici della zona Champions League, approfittando dell’impegno molto probante della Juventus sul campo del Napoli nel posticipo, del duello Lazio-Bologna di quest’oggi e anche della sconfitta subita ieri dal Como, rivelazione del torneo, a San Siro ad opera dell’Inter.

La formazione di Fabregas è reduce da un terribile 0-4 subito sul campo dei nerazzurri e dovrà leccarsi le ferite prima di un altro match complicato. Il Como nella prossima giornata farà visita proprio alla Roma, in una sorta di scontro diretto per le zone europee della classifica. Arrivano però brutte notizie in casa dei lombardi, letteralmente annichiliti dallo strapotere dell’Inter vista ieri in serata.

Como, doppia assenza pesante in vista della trasferta di Roma

Il Como infatti partirà per la capitale (la partita è prevista per lunedì 15 dicembre) senza due titolari, che al 100% salteranno la trasferta dell’Olimpico. Il primo forfait arriva dal centrocampista Maximo Perrone: l’argentino è stato ammonito ieri al 42′ minuto di Inter-Como e, visto lo status di diffidato, salterà per squalifica il match successivo.

Perrone è uno dei mediani di maggior qualità a disposizione di Fabregas, che dunque dovrà ripensare al centrocampo anti-Roma. In attacco invece non ci sarà con ogni probabilità l’esperto Alvaro Morata: lo spagnolo si è fermato per un infortunio muscolare all’adduttore, che fa presagire uno stop di almeno 2-3 settimane. Dunque impossibile vederlo guidare l’attacco del Como prima della fine del 2025.

Gli stop di Perrone e Morata vanno ad aggiungersi ad altre assenze importanti, come quelle dei lungodegenti Dossena, Goldaniga e Sergi Roberto, che difficilmente recupereranno prima di gennaio. Potrebbe invece tornare titolare all’Olimpico Assane Diao, stella dell’attacco comasco, rientrato dopo il lungo stop proprio contro l’Inter subentrando ad Addai.

Dubbi anche per la Roma, che prima di pensare al Como dovrà sfidare il Cagliari oggi pomeriggio e poi il Celtic Glasgow nella rigida trasferta di giovedì in Europa League. I giallorossi dovranno capire se potranno avere a disposizione per lunedì 15 dicembre sia Ndicka che El Aynaoui, entrambi convocati per la Coppa d’Africa ma con in ballo una deroga per poter giocare contro i lariani.