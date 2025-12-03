Lorenzo Pellegrini ancora alla Roma o sempre più vicino all’addio? L’ultima notizia del numero 7 è davvero sorprendente.

Sono tanti i punti interrogativi futuri della Roma, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Ad oggi l’unico calciatore dell’attacco giallorosso sicuro di rimanere e di diventare un punto fermo è Matias Soulé, non a caso miglior marcatore stagionale finora della squadra di Gian Piero Gasperini.

Poi, fra calciatori che hanno deluso, altri in prestito e diversi in scadenza di contratto, gli enigmi si moltiplicano. La sensazione è che la Roma, già a partire da gennaio prossimo, dovrà investire e fare scelte diverse per dare una sterzata a livello offensivo. Per concretizzare nuovi innesti però, servirà prima di tutto effettuare qualche cessione, così da non esporsi a costi e spese fuori portata.

Uno dei calciatori dal futuro maggiormente in bilico è Lorenzo Pellegrini. L’ex capitano, fino a pochi mesi fa era considerato sicuro partente, con il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 ed una parte dell’ambiente tutt’altro che legata alla sua figura. Nelle ultime settimane, dopo il gol vincente al derby, Pellegrini si è ripreso la fiducia di Gasperini. Ma non è da escludere che possa lasciare comunque la capitale.

Napoli di nuovo alla carica per Pellegrini: è una richiesta specifica di Conte

Le ultime notizie di mercato sembrano allontanare l’ipotesi di rinnovo di Pellegrini con la Roma, anche perché il numero 7 giallorosso non è ancora stato contattato dalla dirigenza per cercare di trovare un nuovo accordo. Inoltre si parla di un ritorno di fiamma di una rivale, davvero interessata a rilanciare il classe ’96.

Si tratta del Napoli, che già in estate si era mosso per cercare di convincere Pellegrini a lasciare la sua squadra del cuore. Un pupillo di Antonio Conte, che per il mercato di gennaio ha già chiesto a gran voce l’innesto di un centrocampista nuovo di zecca, visti gli infortuni a lungo termine di De Bruyne, Anguissa e Gilmour.

Matteo Moretto, giornalista e noto esperto di calciomercato, ha parlato sui canali Youtube proprio di questa possibile operazione: “Già in estate il Napoli stava pensando a Lorenzo Pellegrini. L’interesse è ancora vivo e sono stati avviati i primi contatti. Il calciatore è in scadenza a giugno e potrebbe muoversi sotto pagamento di un indennizzo in favore della Roma. Il rischio di perderlo a zero a giugno c’è e la trattativa per il rinnovo è assolutamente ferma”.

Dunque Pellegrini è una pista molto concreta per il centrocampo dei campioni d’Italia. Chissà che la partita di domenica scorsa tra Roma e Napoli all’Olimpico non sia stata l’occasione giusta per accelerare la trattativa.