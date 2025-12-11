José Mourinho già via dal Benfica per una nuova avventura? Tutto è possibile con lo Special One, che è stato subito interpellato.

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di José Mourinho come allenatore del Benfica. Il ritorno in patria dello Special One ha avuto qualche passaggio a vuoto finora, come testimonia il terzo posto in classifica nel campionato portoghese ed il -8 dal Porto che comanda la graduatoria.

Una possibile svolta potrebbe essere giunta ieri per l’ex mister di Inter e Roma. Mourinho ha trascinato il Benfica verso una vittoria meritata contro il Napoli. Nell’ultimo match di Champions League, la squadra di Lisbona ha superato senza troppi problemi i campioni d’Italia, annichilendo le resistenze di Antonio Conte e cercando di migliorare la classifica in coppa.

Mourinho dunque sta cominciando a capire come far giocare al meglio le ‘Aquile’, ma i rumors di mercato già bussano alla porta dello Special One. Infatti Mourinho, nonostante sia arrivato a Lisbona da pochissimo, potrebbe già lasciare il Benfica per accettare un’altra grossa proposta, l’ennesimo gradito ritorno della sua carriera.

Real Madrid in crisi, spunta l’idea Mourinho. Ma per ora il portoghese smentisce

Incredibile ma vero, in Spagna indicano José Mourinho come uno dei possibili prossimi allenatori del Real Madrid. Una notizia che avrebbe del clamoroso, proprio perché il portoghese ha da poco accettato la proposta del Benfica e si sta rilanciando in patria dopo le tante esperienze all’estero.

Nel frattempo il Madrid è in crisi nera, confermata ieri dal k.o. interno in Champions con il Manchester City. In campionato si sta facendo sfuggire il contatto dalla vetta in favore del Barcellona; tanto che Xabi Alonso rischia seriamente il taglio, nonostante una partenza stagionale più che promettente.

Mourinho è uno dei nomi che circolano tra i giornali spagnoli in caso di esonerano di Alonso, tra l’altro suo ex allievo proprio al Real. Ma sarebbe stato lo stesso tecnico ad allontanare le voci attuali: “Non c’è nulla da dire. Questo argomento lo ha aperto lei e io lo chiudo, non voglio rispondere a domande in merito perché non c’è nulla da dire e bisogna rispettare il lavoro di chi è attualmente su quella panchina”.

Niente di vero allora per un Mourinho-bis al Real Madrid. Il portoghese ha già guidato i blancos nella sua carriera dal 2010 al 2013, portando a casa una Liga, una Coppa di Spagna ed una Supercoppa. Chissà che nei prossimi mesi non possa essere realmente tentato di tornare dalle parti del Bernabeu.