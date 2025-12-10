Novità importantissima per Lorenzo Musetti: il tennista italiano ha voluto cambiare tutto all’interno del suo staff e del suo stile.

Il 2025 di Lorenzo Musetti si è concluso positivamente, con la conferma del talento italiano tra i primi dieci migliori tennisti al mondo. Non a caso ha partecipato da protagonista anche alle ATP Finals di Torino, un evento dedicato proprio a coloro che guadagnano il maggior numero di punti durante la stagione.

Musetti è stato solo frenato dagli infortuni nel momento di ascesa, visto che aveva raggiunto nei mesi precedenti la finale al torneo di Monte Carlo, la semifinale al Roland Garros, i quarti di finale agli US Open agganciando per diverse settimane il piazzamento numero 6 nel ranking ATP.

La crescita del tennista nativo di Carrara è evidente, ma Musetti avrà bisogno di continuità e di miglioramenti tecnici per poter ambire a risultati ancora maggiori. Ad oggi è difficile pensare che possa raggiungere Jannik Sinner ai suoi livelli, ma per avvicinare il più possibile il connazionale, Muso ha preso un’importante decisione. Un cambiamento all’interno del suo staff che potrebbe portare enormi benefici.

Musetti dà il benvenuto ad un nuovo super coach: ha vinto anche la Coppa Davis!

Lo stesso Lorenzo Musetti, tramite i suoi profili ufficiali social, ha comunicato la mini-rivoluzione all’interno dello staff tecnico che lo segue quotidianamente. L’azzurro ha deciso di affidarsi a José Perlas, un coach di grande esperienza e dal pedigree vincente. Basti pensare che sotto la sua guida, la Spagna è divenuta una delle nazioni dominanti del tennis internazionale.

Perlas è un allenatore rinomato, sia per aver guidato moltissimi tennisti di valore, sia per i trofei conquistati in carriera. Tra i tanti nomi a cui ha prestato i propri servizi vi sono Carlos Moya, Albert Costa, Guillermo Coria, Juan Carlos Ferrero, Fabio Fognini e Dusan Lajovic. Inoltre ha ottenuto da capitano della Nazionale spagnola due trionfi in Coppa Davis, nel 2000 e nel 2004.

Musetti ha scelto di puntare dunque sulla preparazione e sull’esperienza ad alti livelli di Perlas, che va a rimpiazzare nello staff l’italiano Corrado Barazzutti. Il ruolo dello spagnolo sarà quello di coadiuvare l’altro head coach Simone Tartarini, storica guida di Musetti, nella gestione del talento carrarese, voglioso di raggiungere livelli sempre maggiori.

“Iniziamo a preparare il 2026, benvenuto José!” – ha scritto Musetti in maniera chiara e sintetica sul proprio profilo Instagram, così da ufficializzare l’approdo di Perlas nel suo team. Ma soprattutto indicando la strategia per il nuovo anno, che dovrà essere ancora più brillante dello scorso.