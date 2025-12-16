Novità importante su Michael Schumacher, l’ex storico pilota Ferrari che si è ritirato a vita privata dopo l’incidente di sci.

Parlare oggi giorno di Michael Schumacher e di come vive oggi le sue giornate è un argomento delicato e toccante per molti. L’ex pilota della Ferrari, uno dei più vincenti di sempre, sta trascorrendo la sua esistenza lontano dai riflettori, per via delle conseguenze gravi riportate nell’incidente sciistico di ormai quasi 12 anni fa.

Come sappiamo tutti, nel 2013 Schumi è stato protagonista di una terribile caduta sulle Alpi di Meribel, che lo ha costretto ad interventi chirurgici alla testa e periodi di come farmacologico. Oggi, a detta di chi lo segue e lo conosce bene, il tedesco non è più quello di una volta, visto che lo schianto sulla neve gli ha lasciato segni profondi e forse irreversibili.

Sono in pochi a poter far visita regolarmente a Schumacher, che oggi risiede con la moglie Corinna nella villa di famiglia a Palma di Mallorca. La speranza dei suoi fan è quella di poter sapere qualcosa di più sulle sue condizioni e di tornare a vederlo in uscite pubbliche. Ma per il momento vincono i ricordi del grande pilota che fu, raccolti in un’opera imperdibile per i tifosi del Kaiser.

In uscita il libro dedicato a Michael Schumacher ed alla sua carriera vincente in F1

In questi giorni è possibile trovare in libreria il volume “Michael Schumacher. Una storia indimenticabile”, scritto da Veronica Vesco e pubblicato da Giorgio Nada Editore. Il libro è proposto al prezzo di 24€ e conta 240 pagine, dedicata alla grande avventura nel mondo dei motori del campione tedesco, ancora oggi considerato tra i migliori di sempre.

L’opera si concentra non solo sui tanti trofei e record conquistati da Schumacher nella sua carriera di pilota, ma anche per l’attitudine maniacale da atleta, un perfezionista che ha sempre curato ogni dettaglio durante la sua attività in gara. Ovviamente il focus è sull’uomo Michael, trascinante e leader ma allo stesso tempo riservato ed a tratti fragile.

La Vesco racconta anche l’impulsività in gara di Schumi, che da giovane peccò spesso di ingordigia, tentato dalle sue enormi capacità con la voglia di superare i propri limiti anche prematuramente. Un’attitudine che lo portò ad azioni fallose ed a varie squalifiche, ma allo stesso tempo lo fece benvolere dagli appassionati più veraci dei motori.

Questo il commento dell’autrice sull’opera in uscita: “Realizzare un romanzo su Schumacher significa in primo luogo rendere giustizia a Michael come persona. Il suo personaggio è stato ampiamente scandagliato, discusso, sviscerato secondo svariate interpretazioni. Nel folto panorama biografico del grande tedesco non mancano nemmeno proposte più intimiste, molte delle quali finalizzate a far emergere esclusivamente fragilità e debolezze”.