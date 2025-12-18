Altre lacrime nel mondo dello sport: i tifosi di tutto il mondo dicono addio a quella che è stata una leggenda assoluta.

Aveva recentemente sconfitto Saul “Canelo” Alvarez al termine di un incontro spettacolare durato addirittura 12 riprese e adesso ha detto basta. Terence Crawford si ritira a soli 38 anni: lo sport, più precisamente il pugilato, perde così un’icona assoluta che ha fatto impazzire milioni di tifosi in questi anni.

Terence Crawford, che chiude con addirittura 42 vittorie e 0 sconfitte, ha commentato così la sua scelta in un breve filmato apparso sui social: “Lascio non perché ho smesso di combattere, ma perché ho vinto un altro tipo di battaglia: quella in cui me ne vado alle mie condizioni“.

Crawford si ferma: una carriera straordinaria

Crawford si ritira al termine di una carriera straordinaria e ricca di successi. Da quello nel lontano 2008 contro Brian Cummings al trionfo nel 2014 con Ricky Burns, poi la vittoria con Julius Indongo nel 2017 che gli consente di diventare campione unificato dei superleggeri. Sei anni dopo, nel 2023, supera l’imbattuto Spence e si laurea di nuovo campione unificato, ma questa volta nella categoria dei supermedi.

Crawford, dunque, si ferma da imbattuto. Proprio come accaduto a Floyd Joy Mayweather, che condivide la sua stessa età. Due giganti della boxe che hanno fatto emozionare tantissime generazioni, inanellando una serie infinita di vittorie e non perdendo mai.

Due campioni che hanno scritto pagine leggendarie e indimenticabili della ‘Noble Art’ e che saranno ricordati per sempre: oggi è un giorno triste per tutti i tifosi del mondo che non potranno più assistere agli spettacolari match e alle schiaccianti vittorie di Terence Crawford.