Occhio a quello che accadrà nel futuro della Ferrari e soprattutto di Charles Leclerc. Il pilota monegasco può cambiare rotta.

Il 2025 dell’automobilismo è terminato con il trionfo di Lando Norris in Formula 1. Una delle stagioni senza dubbio più avvincenti degli ultimi anni, visto che per la prima volta dopo tanto tempo il titolo mondiale è rimasto in bilico fino all’ultimo Gran Premio. Un successo, quello del pilota inglese, che pone la McLaren ancora in auge come scuderia del momento.

Sarà interessante vedere se i punti di forza e quelli deboli dei vari team di F1 rimarranno invariati o si modificheranno nel 2026. Un’annata strategicamente importante per via della rivoluzione da tempo dichiarata delle power unit. Ovvero l’utilizzo di motori ibridi per tutte le monoposto che scenderanno in pista a partire dalla prossima stagione.

Per questo motivo l’anno che sta per cominciare non sarà molto intenso dal punto di vista del mercato piloti, che invece infiammerà i prossimi mesi in vista più del 2027. Gli stessi protagonisti del Circus vorranno prima rendersi conto delle nuove gerarchie in pista con le power unit sostenibili. E solo successivamente valutare se restare dove sono oppure cambiare aria.

Voci su Leclerc: il monegasco può cambiare scuderia, ma solo dal 2027 in poi

Charles Leclerc è uno dei piloti di cui si parla maggiormente, per un possibile cambio di team in futuro. Il monegasco è molto legato alla Ferrari, ma il fatto di non avere tra le mani una monoposto adatta a vincere, o quanto meno a competere verso l’alto, pare stia raffreddando i rapporti a Maranello.

Per il 2026 come detto è già tutto deciso: Leclerc resterà in Ferrari, nella speranza che con i motori ibridi e le nuove disposizioni aerodinamiche possa ottenere miglioramenti evidenti rispetto al recente passato. Ma dal 2027 in poi tutto è aperto. Non mancano le proposte a Leclerc, che in particolare è finito nel mirino della McLaren da diversi mesi.

Possibile un valzer di piloti da concretizzarsi tra due stagioni: tutto partirebbe da Max Verstappen, che lascerebbe la RedBull accettando le lusinghe di Mercedes o Aston Martin. Di conseguenza il team di Milton Keynes potrebbe sostituirlo con Oscar Piastri, in uscita dalla McLaren. Quest’ultima scuderia a questo punto virerebbe forte su Leclerc, dandogli una possibilità ben più sicura della Ferrari.

Uno scenario al momento solo ipotetico, poiché Leclerc ha più volte ammesso di voler proseguire e vincere con il Cavallino Rampante. Intanto sarà importante, per lui e per la scuderia italiana, capire se il 2026 riporterà il marchio alle vette meritate.