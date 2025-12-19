Nonostante la storica rivalità, Juve e Napoli potrebbero dare vita a una clamorosa operazione di mercato a gennaio.

Juve al lavoro per la partitissima contro la Roma di sabato sera, Napoli invece vittorioso contro il Milan nella semifinale di Supercoppa. Entrambe le squadre puntano a chiudere nel migliore dei modi questo 2025, anche se vivono due momenti diametralmente opposti. La Juve viene dal successo sul campo del Bologna, mentre il Napoli ha perso in trasferta con l’Udinese.

Occhio, però, alla finestra invernale di calciomercato dove le strade di queste due grandissime rivali rischiano ancora una volta di incrociarsi: gennaio, infatti, è vicino e tra qualche settimana la squadra di Spalletti e quella allenata da Conte potrebbero essere protagoniste di un clamoroso affare. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Juve-Napoli, clamorosa operazione di mercato: tutti i dettagli

A rilanciare l’indiscrezione di mercato è in queste ore la redazione di ‘TuttoMercatoWeb’, secondo cui la Juventus starebbe addirittura pensando di portare Lorenzo Lucca a Torino Lorenzo Lucca con la formula del prestito. L’ex Udinese continua a trovare poco spazio in azzurro e l’imminente rientro di Lukaku rischia di chiudergli ulteriormente le porte della titolarità nel reparto offensivo.

La Juve cerca un vero e proprio centravanti visto l’infortunio di Vlahovic che rientrerà solo a primavera: David e Openda hanno caratteristiche diverse e, dunque, Comolli starebbe sondando il terreno che porta alla punta del Napoli con una certa insistenza. Sarà davvero Lucca il nuovo attaccante della Juve a inizio 2026 o alla fine la dirigenza di corso Galileo Ferraris deciderà di rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti con un profilo diverso da quello del 25enne di Moncalieri?