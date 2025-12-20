Il Bologna si è presa nella serata di ieri la finale di Supercoppa, battendo l’Inter ai rigori. Decisivi gli errori di tre interisti, che hanno permesso ad Immobile di realizzare il rigore decisivo per la squadra di Italiano. Le scelte dei due allenatori sono al centro delle analisi del giorno dopo, sul banco degli imputati c’è l’allenatore dell’Inter, reo di aver sbagliato le scelte iniziali e i cambi. Il pensiero di Nando Orsi sull’operato di Chivu: “La sconfitta dell’Inter è un episodio, Chivu è empatico e sta facendo bene, però guardando i numeri purtroppo sta pagando qualcosa. All’Inter devi dare qualcosa in più, sulle scelte negli scontri diretti. Non vorrei che diventasse una costante, perché queste partite le prepara bene però deve fare di più all’interno di queste partite. Poi dopo ti portano il conto…La finale di Supercoppa il Bologna l’aveva già meritata grazie alla vittoria della Coppa Italia. Italiano di finale in finale ha dimostrato di essere un allenatore da squadra top, infatti in estate tanti ci avevano pensato. Prima si concentrava solo sulla fase offensiva, ora è migliorato molto in quella difensiva”.

Le lodi a Italiano sono condivise dal bomber Roberto Pruzzo: “La squadra gioca bene, pressa bene, Italiano è migliorato, non prende più imbarcate. Ieri il Bologna ha fatto quello che doveva fare, la fase difensiva è solida ora e porta risultati. Il miglioramento nella cura della difesa ha fatto la differenza. Se sei all’Inter non ti puoi permettere distrazioni, un episodio ha costretto l’Inter a fare una partita che non aveva la forza di fare. Ora per i nerazzurri c’è da vedere se riusciranno ad allungare in campionato”.