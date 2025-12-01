Nuovo bonus in arrivo per moltissime persone e legato soprattutto ad una categoria in particolare: ecco scadenze e modalità.

Uno dei consigli da dare a tutti i cittadini ed alle famiglie italiane è quello di restare sempre aggiornati e collegati ai siti istituzionali. In particolare a quelli ministeriali ed ai canali Inps, per conoscere la possibilità di ottenere dei bonus o delle agevolazioni fiscali molto utili per diverse categorie di persone.

Ad esempio uno dei bonus da tenere d’occhio in queste settimane è quello dedicato alla maternità. Con il Decreto Legge dello scorso giugno sono state introdotto le misure specifiche per il Bonus Mamme, dedicato per l’appunto alle madre lavoratrici.

Tale bonus prevede l’esenzione parziale della quota di contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri con almeno 2 figli, subordinata a un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, da applicare fino al 10° anno di età del figlio più piccolo o, nel caso di 3 o più figli, fino al 18° anno.

Questa agevolazione però slitterà al 2026; ma niente paura: le mamme che lavorano potranno godere di un’erogazione molto interessante che arriverà proprio vicino alle festività natalizie.

Nuovo Bonus Mamme: 40 euro netti al mese in arrivo a partire dal mese di dicembre

L’Inps ha introdotto un nuovo Bonus Mamme, che in questo caso consiste nel versamento di un contributo, del valore di 40 euro netti al mese. Tale erogazione verrà fatta nel mese di dicembre 2025 in un’unica soluzione. Ma ovviamente riguarderà soltanto le donne rientranti in specifiche caratteristiche.

Il bonus sarà donato alle madri lavoratrici dipendenti (escluso il lavoro domestico) o autonome, purché il reddito da lavoro non sia superiore a 40.000 euro annui. Sono escluse dal benefit le donne che lavorano a partita iva con il regime forfettario.

Il Bonus Mamme nel complesso ha il valore di 480 euro annui per le madri che lavorano e con almeno due figli a carico. La richiesta per tale aiuto economico dovrà essere presentata all’Inps entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare, o comunque non oltre il 31 gennaio 2026, attraverso uno di questi canali:

–Portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS;

–Contact Center Multicanale, ai numeri 803.164 (da rete fissa) o 06 164.164 (da mobile);

–Patronati e CAF, che offrono assistenza nella compilazione.

Nella domanda andrà dichiarato il numero e l’età dei figli a carico, specificando i dati anagrafici. La tipologia di attività lavorativa, il reddito da Lavoro e la modalità di erogazione prescelta. Ovviamente tutte le informazioni saranno sottoposte a controllo dell’Inps per verificarne la veridicità.