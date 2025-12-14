Ancora una notizia delicata in casa Juventus, sempre legata al tema infortuni. Spalletti dovrà gestire la situazione.

Luciano Spalletti sta cercando di mettere a posto la Juventus. O quanto meno di dare una direzione specifica e migliore alla squadra che lo ha accolto a stagione in corso, prendendo il posto di Igor Tudor. Una formazione molto altalenante nelle prestazioni, ancora poco cattiva e spietata sul campo, come storicamente è sempre stata.

Ovviamente ci vorrà tempo per vedere una Juve più solida e completa, che possa rispondere positivamente agli input del nuovo allenatore. Spalletti vuole anche capire su quali calciatori poter fare realmente affidamento e su chi invece puntare meno. Molti tifosi speravano che il neo allenatore potesse anche recuperare diversi calciatori, che negli ultimi mesi tra prove incolori e problemi fisici non hanno potuto dare il meglio di sé.

Basti pensare che nei prossimi impegni la Juve non avrà a disposizione né Federico Gatti né Dusan Vlahovic, entrambi infortunati a livello muscolare e dunque out per il resto del 2025. Il rientro di Gleison Bremer è l’unica buona notizia in questo ambito, anche se nelle scorse ore è arrivato un aggiornamento sorprendente anche su un altro calciatore, letteralmente dimenticato dai tifosi.

Sorpresa Milik: il redivivo polacco torna ad allenarsi alla Continassa

Un calciatore di cui non si è più parlato per mesi, che improvvisamente è tornato a farsi vedere sul campo di allenamento della Juventus. Qualcuno forse non ricordava neanche più che fosse parte della rosa bianconera. Invece Arkadiusz Milik è finalmente tornato a disposizione, almeno per lavorare in campo.

Il redivivo attaccante polacco ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il resto del gruppo. Tutto grazie all’idoneità medica ricevuta dallo staff bianconero, dopo tanti mesi di stop forzato. In questi giorni Milik sta dunque riprendendo confidenza con gli allenamenti classici e con il terreno di gioco, ma sembra ancora lontano dal poter tornare in campo.

Prima di previsioni su una sua eventuale convocazione, Milik dovrà ritrovare la condizione atletica e scongiurare nuove ricadute muscolari. Quello dell’attaccante ex Ajax e Napoli è stato un calvario vero e proprio; basti pensare che l’ultima gara ufficiale disputata con la maglia della Juve risale al maggio 2024, ultima giornata di campionato contro il Monza.

Un infortunio grave al ginocchio lo ha fermato per quasi un anno, a cui hanno fatto seguito lesioni muscolari ed affaticamenti vari tra polpaccio e adduttori. Insomma, un fisico falcidiato dai problemi quello di Milik. Ma chissà che il polacco non possa diventare ora una risorsa a sorpresa per Spalletti nella seconda parte della stagione.