Cambia tutto per la soap italiana seguitissima dal pubblico Rai. In questi giorni andrà in scena uno stop improvviso per le puntate.

Chi non conosce Il Paradiso delle Signore? Si tratta di una delle fiction italiane più importanti, apprezzate e soprattutto longeve della nostra televisione. Un prodotto Rai che proprio in queste ore celebra il suo decennale, visto che la prima puntata in assoluto andò in onda l’8 dicembre 2015, aprendo una storia convincente e molto amata dal pubblico.

Un progetto ben costruito, ambientato nella Milano degli anni ’50 e ’60, che evidentemente ha catturato i favori del grande pubblico. Non a caso ancora oggi è uno dei prodotti più visti della TV generalista, capace di sviluppare storie e colpi di scena evidentemente di buon effetto. Dopo aver esordito come una fiction da prima serata, dalla terza stagione in poi la serie va in onda ogni giorno (esclusa la pausa estiva) dalle ore 16:00 su Rai 1.

Dall’8 settembre scorso è iniziata la decima stagione de Il Paradiso delle Signore, che sta avendo gli stessi riscontri positivi di sempre. Non a caso, l’ultima notizia sulla messa in onda della soap opera italiana farà dispiacere moltissimi appassionati, visto lo stop deciso dal palinsesto Rai.

Stop al Paradiso delle Signore a dicembre: ecco come cambia la programmazione

Dunque Il Paradiso delle Signore si ferma, come comunicato dai vertici Rai. Ma non si tratta di un cambiamento permanente, bensì solo di uno stop temporaneo dovuto ad un breve cambio del palinsesto di Rai Uno, il canale che ormai da anni trasmette la fiction in questione.

Ad esempio oggi, lunedì 8 dicembre, salteranno diverse trasmissioni solitamente in programma, vista la giornata di festa. Si celebra infatti l’Immacolata Concezione, una delle ultime festività prima della fine dell’anno solare. Per questo motivo in mattinata non andrà in onda Storie italiane che lascerà spazio A sua immagine con la trasmissione della Santa Messa e dell’Angelus del Papa che toglieranno anche spazio al programma di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno!

Nel pomeriggio invece il contenitore La volta buona, condotto da Caterina Balivo, si allungherà fino alle 15.30 per poi passare la linea al Tg1 che trasmetterà in diretta l’omaggio di Papa Leone XIV alla statua dell’Immacolata Concezione in Piazza di Spagna a Roma. Per via di questo evento canonico e religioso, la puntata odierna de Il Paradiso delle Signore salterà. Uno stop solo di un giorno, che arriva proprio quando decadono i 10 anni dalla messa in onda della primissima puntata.