Retroscena e dichiarazioni a sorpresa riguardo Fabio Fognini, uno dei tennisti italiani più talentuosi e di livello degli scorsi anni.

L’Italia oggi si gode Jannik Sinner come uno dei dominatori del tennis internazionale e Lorenzo Musetti nella top 10 del ranking ATP. Ma per anni, a trascinare il nostro movimento maschile, c’ha pensato un atleta troppo spesso sottovalutato, dai colpi eccellenti anche se dal carattere un tantino sopra le righe.

Parliamo di Fabio Fognini, il 38enne di Sanremo che ha da poco detto addio al tennis agonistico, dopo una carriera comunque decisamente positiva. Il ligure, apprezzato per le doti tecniche e la combattività sempre espressa in campo, ha raggiunto anche il piazzamento numero 9 nel ranking mondiale, in concomitanza con la sua vittoria più prestigiosa: la conquista nel 2019 degli Open di Monte-Carlo.

Fognini dunque ha sempre mostrato il suo lato del carattere ribelle, estroverso, forse a tratti esagerato. Ancora oggi è virale la sua protesta plateale in campo contro l’arbitro Pascal Maria, reo di avergli fischiato un ‘out’ durante un match a Wimbledon del 2013. Ma c’è dell’altro che i tifosi ed i media non conoscono ancora bene del ‘Fogno’, come ha raccontato una persona che lo frequenta assiduamente.

Flavia Pennetta ed i lati nascosti di Fognini: “Ora tutti stanno vedendo il vero Fabio”

Flavia Pennetta, anche lei ex tennista di alto livello, è sposata con Fognini da anni e insieme hanno messo su una splendida e felice famiglia. Dopo la recente partecipazione del tennista ligure al programma Rai Ballando con le Stelle, la Pennetta ha rilasciato delle dichiarazioni, in cui si dice felice del fatto che suo marito stia mostrando lati dolci e cauti del suo carattere.

“La giuria se lo aspettava litigioso e imbronciato, come a volte gli capitava di essere in campo. E invece è empatico, gioioso, generoso: il vero Fabio – ha detto al Corriere della Sera la stessa Pennetta – E pensare che mio marito era l’anti-ballo: zero ritmo, negato. È entrato nel programma di Milly in pieno relax, come partisse per una vacanza: il primo ballo è andato malino, ha rosicato e gli si è accesa la scintilla della competizione. Dalla seconda serata si è messo d’impegno. Ora è magro, tiratissimo: guarda Fla, mi dice, mi sono tornati fuori gli addominali!”

L’esperienza televisiva ha fatto dunque bene sia al fisico che all’immagine pubblica di Fognini, che effettivamente ha sempre dato l’idea di essere un personaggio scontroso e dal carattere litigioso. Invece ha trovato il modo di mostrarsi brillante, spiritoso ed altruista.