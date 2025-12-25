Dopo la delusione per il Mondiale 2025, arriva un’altra mazzata tremenda per la Ferrari: ecco cos’è successo poco fa.

Leclerc quinto con 242 punti, Hamilton sesto a quota 156. È questo il magro bottino ottenuto dalla Ferrari nel Mondiale di Formula 1, vinto da Norris e conclusosi lo scorso 7 dicembre con l’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi.

Davvero poco per la scuderia di Maranello, se si considerano il valore della coppia Leclerc-Hamilton e le aspettative di inizio anno. Davvero poco se si tira in ballo il passato e si va a vedere cosa ha fatto la Ferrari nella storia della Formula 1. L’obiettivo a Maranello, adesso, è proprio questo: riportare la Rossa ai fasti di un tempo, anche se l’impresa si preannuncia davvero ardua.

Montezemolo boccia la Ferrari: annuncio pazzesco

A tagliare le gambe ai tifosi della Ferrari ci pensa questa volta l’ultimo presidente vincente della Ferrari, ovvero Luca Cordero di Montezemolo: “Vincerà prima lo scudetto il Bologna o la Ferrari il Mondiale di Formula 1? Con quello che si è visto – si legge sulle pagine di ‘Quotidiano Nazionale’ – e con l’aria che tira a Maranello, fa prima il Bologna…”.

Periodo, dunque, complicatissimo per la Ferrari con un’astinenza che inizia ad assumere ormai proporzioni importanti: basti pensare che l’ultimo Mondiale Piloti vinto dalla Ferrari risale al 2007 con Kimi Räikkönen, mentre l’ultimo Mondiale Costruttori è del 2008.

Diciassette anni in cui si è visto poco, o quasi; diciassette anni che non hanno portato a nulla e che, anzi, hanno impedito alla Ferrari di colmare il gap da Mercedes, McLaren e Red Bull. La strada è sempre più in salita: riuscirà secondo voi la Rossa a tornare protagonista in Formula 1?