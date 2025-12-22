“Se un mio giornalista agisse come Corona? Non posso pensare che uno dei miei giornalisti sia così cretino“. Indovina il giudice.

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip italiano è esploso con una bomba lanciata da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini: accuse pesantissime di un “sistema” opaco per far entrare concorrenti al GF Vip, con presunti favori sessuali richiesti dal conduttore tramite chat hot e incontri privati. Tutto parte dalla puntata di Falsissimo dedicata a Signorini, con dettagli su 500 casi in 10 anni e nomi come Antonio Medugno, culminando in denunce per revenge porn e sequestri di materiale da parte della Procura di Milano.

La sentenza di Feltri ▷ “Corona querelato: è giusto! Un mio giornalista non sarebbe così cretino” – radioradio.it

Corona non si ferma: annuncia una nuova puntata il 22 dicembre con contenuti rigirati, mentre Signorini risponde con vie legali e silenzio sui social, delegando ai legali per evitare di alimentare la viralità. Dal punto di vista comunicativo, è una masterclass di framing: Corona usa shock e prove visive per polarizzare l’opinione pubblica, evocando me too nel trash tv, mentre Signorini opta per damage control istituzionale, una strategia di comunicazione di crisi adottata da figure pubbliche o enti istituzionali per limitare i danni reputazionali durante scandali o inchieste varie: il mezzo è limitare le risposte impulsive che potrebbero amplificare il problema.

L’ex paparazzo risponde con il framing: una tecnica atta a incorniciare una notizia – quella delle chat – evidenziandone punti salienti per guidare l’interpretazione del pubblico verso una conclusione data implicitamente da chi narra o riporta i fatti.

Non proprio giornalismo quindi. Non del tutto informazione, ma la notizia è ormai talmente popolare da risultare totalizzante. E non vale solo per il mondo del web.

Ma un giornalista agirebbe mai come Fabrizio Corona?

Lo abbiamo chiesto a Vittorio Feltri che così ci ha risposto a Un Giorno Speciale: “L’avesse fatto un mio giornalista? Non posso pensare che uno dei miei giornalisti sia così cretino. Io comprendo perfettamente i suoi argomenti, però rimane il fatto che giornalista o non giornalista, geometra o manovale, quando uno commette un reato lo commette“.

Nel video l’intervento in diretta.