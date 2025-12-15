Incredibile ma vero, la Fiorentina potrebbe ricambiare di nuovo allenatore: Paolo Vanoli rischia grosso visto il ruolino pessimo di marcia.

Un tunnel senza uscita e senza luce. Un incubo dal quale è quasi impossibile svegliarsi. La Fiorentina sta vivendo tutto questo, così come i suoi tifosi, che stanno assistendo ad un’annata che definire orribile è poca cosa. Ultimissima in classifica, zero vittorie in campionato ed il rischio retrocessione che si fa sempre più concreto.

Incredibile come i viola, anche dopo il cambio forzato in panchina, non siano riusciti a trovare il bandolo della matassa. Le cose, se possibile sono anche peggiorate dopo l’arrivo di Paolo Vanoli, che ha preso il posto del deludente Stefano Pioli. L’ex terzino, da tecnico della Fiorentina ha raccolto una sola vittoria, in coppa contro la Dynamo Kiev, due pareggi e quattro sconfitte.

Davvero delicata e disastrosa l’ultima gara di campionato, persa in extremis in casa contro l’Hellas Verona. Il gol di Orban a tempo scaduto ha gelato ulteriormente il Franchi, facendo diventare la situazione quasi drammatico. La Viola ad oggi conta soltanto 6 punti in classifica, con un ritardo di ben otto lunghezze dalla zona salvezza. La dirigenza ha imposto il ritiro dopo l’ultimo k.o., ma rischia di non bastare come misura preventiva.

Fiorentina, ancora un cambio in panchina: in arrivo l’esperto di salvezze

Ormai per la Fiorentina non è più tempo di pensare a ricostruire o programmare qualcosa di diverso. Bensì urge una terapia d’urto, cioè affidarsi ad un allenatore che possa salvare baracca e burattini prima che sia troppo tardi, utilizzando strumenti poco arzigogolati e strategie semplici.

Ecco perché le indiscrezioni di Calciomercato.it hanno individuato un nome nuovo di zecca ma di pura esperienza per salvare la Viola. Il profilo è quello di Davide Ballardini, un tecnico esperto in imprese disperate, spesso finite positivamente. L’ex allenatore di Genoa, Lazio e Palermo è attualmente svincolato e potrebbe diventare l’estrema soluzione per i problemi della Fiorentina.

L’ultimo incarico di Ballardini risale alla primavera di due anni fa, quando fu chiamato per circa due mesi a guidare il Sassuolo, già ampiamente condannato a retrocedere. Il vate delle salvezze dovrà dunque riprendere la mano in caso di nuova chiamata.

Decisiva per le sorti di Paolo Vanoli la prossima partita di campionato, che la Fiorentina giocherà domenica 21 dicembre in casa contro l’Udinese. Se i toscani non dovessero fare punti, sarà inevitabile un cambio di panchina, il terzo nel giro di soli 4 mesi in stagione.