Una bomba che scuote il mondo dei motori e che in qualche modo riguarda anche Lewis Hamilton dopo la deludente stagione in Ferrari.

La prima stagione di Lewis Hamilton alla guida della Ferrari ha deluso tutti, in primis lo stesso fuoriclasse britannico. Un campione abituato a lottare per i primi posti in ogni gran premio, ad arrivare sul podio in moltissime occasioni, come insegna il suo palmarès personale in Mercedes.

Il 2025 per Hamilton è stato un mezzo disastro. L’inglese ha chiuso al sesto posto della classifica piloti, ma sorprendentemente non ha mai centrato un podio durante la stagione. Un record in negativo per il 40enne di Stevenage, che ha sofferto sia per i difetti della monoposto rossa a sua disposizione, sia per strategie di gara quasi mai azzeccate.

Eppure le sensazioni erano molto diverse lo scorso anno, quando con un colpo di scena assoluto la Ferrari annunciò l’ingaggio di Lewis Hamilton per il mondiale 2025. Un colpaccio che fece impazzire moltissimi tifosi, consapevoli di avere dalla loro parte uno dei migliori piloti di sempre nella storia della Formula 1. Il resto purtroppo è storia nota, qualcosa di deludente e sotto le aspettative.

Ducati, colpaccio in stile Hamilton: fatta per il pilota in vista del 2027

La mossa della Ferrari, messa a segno sottotraccia, ha fatto scuola nel mondo dei motori. Come detto la scuderia italiana ha iniziato i contatti con Hamilton con larghissimo anticipo, annunciando il suo approdo a Maranello il 1 febbraio 2024, praticamente un anno prima rispetto all’arrivo effettivo.

Una strategia che sembra aver coinvolto anche il mondo delle due ruote. Infatti la Ducati, scuderia campione del mondo e dominatrice in MotoGP, starebbe lavorando per un colpo simile, almeno secondo gli ultimi rumors.

Manuel Pecino, noto giornalista spagnolo esperto di motori, ha lanciato la bomba nelle scorse ore: “Mi dicono che Pedro Acosta abbia già firmato per la Ducati, un’operazione in stile Hamilton che è già andata a segno“. Si riferisce al probabile approdo di Acosta nel team di Borgo Panigale per il 2027, anno in cui scadranno i contratti degli attuali due piloti di punta Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Pedro Acosta è un talentuosissimo centauro spagnolo, classe 2004, che corre per la KTM. Ha vinto il titolo in Moto2 nel 2023 e nell’ultima stagione in classe regina ha chiuso con un onorevolissimo quarto posto, dimostrando tutte le sue capacità anche ad alti livelli. La Ducati starebbe dunque puntando su di lui, anche se ad oggi non è ancora chiaro di quale pilota andrà a prendere il posto nel 2027.