L’inopinata sconfitta di Cagliari si inserisce in un contesto davvero complicato per il talento argentino: l’avventura potrebbe finire a breve

Lo hanno aspettato, come sono abituati a fare da quando veste la maglia giallorossa, visto che le statistiche, aggiornate in tempo reale, dicono che il calciatore ha giocato meno del 50% delle partite disponibili dal suo arrivo a Roma.

Hanno confidato in un suo ritorno in campo in grande stile, proprio quando ce n’era più bisogno, date le conclamate difficoltà offensive della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Paulo Dybala ci ha provato, ma stavolta, nella doppia occasione in uscita dalla panchina contro Napoli e Cagliari, non ha minimamente lasciato il segno. Alimentando così involontariamente i rumors su un possibile mancato accordo contrattuale.

Già perché, se mai qualcuno se lo fosse dimenticato, l’argentino terminerà il suo rapporto col club giallorosso il prossimo 30 giugno. A meno che le parti non si siedano al tavolo delle trattative per trovare un’intesa.

In verità, fino a circa due settimane fa, dalle parti di Trigoria si respirava un cauto ottimismo, accompagnato da un’indubbia volontà del club di proseguire con la Joya, sulla possibilità di prolungare il matrimonio in maglia giallorossa.

Gli ultimi accadimenti di campo però, legittimati dalle scelte di mister Gasperini, stanno rovesciando la situazione. Ora il divorzio appare molto più probabile di quanto si creda.

Dybala-Roma, aria di divorzio: il club riflette

Come riferito da ‘Sport Mediaset‘, la via del rinnovo biennale del contratto (che avrebbe permesso alla Roma di spalmare su due stagioni il ricco ingaggio da 8 milioni di euro netti l’anno percepiti dall’argentino) pareva aver incontrato i favori della dirigenza capitolina, decisa a proseguire col giocatore fino al 2028.

Peccato che quanto accaduto negli ultimi tempi abbia fatto riflettere non poco le alte sfere dirigenziali del club giallorosso. Forse le stesse ultime mosse di Gasperini – che sembra puntare decisamente su Soulé, per certi versi incompatibile col più anziano connazionale – hanno convinto la società che la mossa giusta potrebbe essere quella di arrivare al 30 giugno del 2026 e poi salutarsi con i dovuti ringraziamenti di rito.

Dal canto suo l’ex Juve ha sempre mostrato attaccamento alla causa giallorossa, esprimendo in diversi modi la sua volontà di restare. Giova però ricordare, e Dybala questo lo sa meglio di chiunque altro, che diversi club – tanto americani quanto asiatici, per non parlare del sogno mal celato del Boca Juniors di averlo tra le proprie fila – potrebbero fare a gara per accaparrarsi a costo zero il fantasista sudamericano.