Dopo la nuova battuta d’arresto, tornano i mugugni attorno alla figura del tecnico salentino: i tifosi si fanno sentire sui social

Seconda sconfitta consecutiva – anche questa, come la prima, senza trovare la via de gol – in pochi giorni. Settima stagionale (e non siamo nemmeno a Natale) per una squadra che in tutto il campionato scorso aveva perso solo 4 incontri. Gli stessi già accumulati, prima della fine dell’anno solare, nella stagione 2025/26. Quella in cui il club partenopeo è chiamato a difendere lo Scudetto conquistato pochi mesi fa.

Dopo aver trascorso due settimane di passione in seguito alla netta sconfitta di Bologna, maturata meno di 40 giorni fa, il Napoli sembrava aver imboccato la strada giusta, risalendo la china in Champions League e soprattutto vincendo tre gare di fila in campionato. Il risveglio, come si dice in questi casi, è stato però brusco.

Prima, proprio pochi giorni fa, la battuta d’arresto a Lisbona contro il Benfica di José Mourinho. Poi, sempre in trasferta, la caduta di Udine al cospetto di una squadra che per tutto il secondo tempo ha messo sotto i partenopei, graziati dal VAR nei primi due gol dei bianconeri annullati per fuorigioco millimetrici o per falli discutibili nello sviluppo dell’azione.

In conferenza stampa, dopo il match, Conte non ha usato gli stessi argomenti post-Bologna, pur non nascondendo una certa amarezza per le nuove difficoltà stagionali da affrontare.

Conte chiede ‘aiuto’, i tifosi perdono la pazienza: cosa sta succedendo

“Per noi questa annata non sarà semplice, ma l’importante è avere sempre voglia. Alcune cose sono oggettive e sotto gli occhi di tutti, ma non voglio rimarcare alcune situazioni. Noi andiamo avanti con il nostro lavoro, sapendo che tutto l’ambiente deve stare vicino alla squadra. In questi 20 minuti che abbiamo concesso all’Udinese, avremmo dovuto essere più bravi a gestire le situazioni. Ci sono tante partite in una. Quando il vento va dalla parte contraria dobbiamo migliorare“, ha dichiarato il salentino nel post-gara.

Peccato che le spiegazioni fornite da un allenatore chiamato a gestire le difficoltà del doppio impegno campionato-Champions League sembrano non bastare più al popolo azzurro. Che sui social ha espresso a chiare lettere, in taluni casi, il suo malcontento.

Speriamo arrivi presto giugno e ci liberiamo di questo allenatore preistorico. Prima ne ha fatti sfasciare 8, e adesso ne sta spompando 11. Non esiste che giochino sempre gli stessi 5 partite di elevato livello. E nessuno ha le palle di rinfacciarglielo. #conteout #sscnapoli — Conte out (@Conteout80) December 14, 2025

#UdineseNapoli#ConteOut#ConteOut#ConteOut

Se non se ne va da Napoli questo ci porta peggio del 10° posto.

Obiettivamente un Napoli schifoso.



Ci è andata di lusso solo 1-0.

Squadra sui fianchi a metà dicembre, di chi è la colpa? pic.twitter.com/McNMPvRh1h — Lello Pinto (@Raffael09417931) December 14, 2025

Lo giuro su quello che ho di più caro: finché #ConteOUT allenerà il Napoli, non guarderò più le partite, mi limiterò a guardarne i risultati.#UdineseNapoli — MaRiOh ! AG4IN 🟦4⬜️🤌🇸🇩 (@Dekmar83) December 14, 2025

Questi sono solo alcuni dei post più critici nei confronti di Conte apparsi da ieri pomeriggio sulla piattaforma X sotto l’hashtag #Conteout. Una situazione insomma potenzialmente esplosiva con cui fare i conti. E tra qualche giorno c’è l’importante impegno col Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana….