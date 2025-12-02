Il giovane talento portoghese della Juventus verso l’esclusione secondo le idee tattiche di Luciano Spalletti: ecco come cambia la formazione.

Il percorso di risalita della Juventus, dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, passa anche dalla Coppa Italia. Una competizione che storicamente la squadra bianconera non snobba mai, essendone record di vittorie con ben 15 affermazioni oltre ad altre 7 finali disputate.

Questa sera i bianconeri esordiscono nell’edizione della coppa nazionale 2025/2026, sfidando per gli ottavi di finale l’Udinese. Un match da non sottovalutare, visto che la formazione friulana gode di un ottimo momento di forma, come dimostrato dal successo meritato sul campo del Parma. Inoltre gli uomini di Runjaic in campionato hanno già sconfitto squadre ben più quotate come Inter e Atalanta, dimostrando di potersela giocare con chiunque.

Luciano Spalletti sta preparando da giorni il match di questa sera (ore 21:00, visibile su Italia 1 in chiaro), con un pensiero fisso. Ovvero tentare un assetto tattico diverso, che vorrebbe dire togliere un attaccante e inserire un centrocampista in più, passando ad un classico e più equilibrato 3-5-2. Per farlo, il tecnico toscano dovrà sacrificare uno dei suoi uomini di maggiore qualità.

Juve-Udinese, Conceiçao sacrificato: Spalletti prova a cambiare modulo

Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Continassa, Spalletti dovrebbe lasciare fuori Francisco Conceiçao: il figlio d’arte, che con i suoi spunti in velocità è molto spesso uno dei calciatori più brillanti della Juventus, resterà in panchina vittima proprio di un cambio modulo che non premia le sue caratteristiche.

Il numero 7 bianconero non sarà schierato titolare, ma resterà a disposizione con la possibilità di entrare a gara in corso. Spalletti come detto vuole rinforzare il centrocampo, riportando Teun Koopmeiners in mediana accanto a Miretti e Thuram, mentre sulle corsie laterali agiranno a tutta fascia Cambiaso e Kostic.

In difesa si rivedrà dal 1′ minuto Cabal: l’ex Verona dovrebbe giocare da braccetto sinistro, completando il reparto a tre con Gatti e Kelly. Infine la scelta per l’attacco: chance importante per il tandem David-Openda, entrambi schierati titolari, nel tentativo di rilanciarli dopo un inizio di stagione deludente.

Oltre a Conceiçao, anche l’altro grande talento Kenan Yildiz non giocherà titolare contro l’Udinese, ma in questo caso lo stop per turnover era già stato ipotizzato da tempo, visto che il turco ha bisogno di tirare il fiato dopo i tantissimi impegni ravvicinati. Ovviamente out Dusan Vlahovic: ieri la mazzata dagli esami strumentali, con la conferma della lesione all’adduttore che lo terrà fuori per circa 3 mesi.