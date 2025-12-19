Vero e proprio terremoto dopo la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan: ecco il comunicato ufficiale su Allegri.

Dopo la Coppa Italia, il Milan saluta anche la Supercoppa italiana. Pulisic e compagni si arrendono al Napoli col punteggio di 2-0 e dicono definitivamente addio anche al secondo dei tre obiettivi stagionali.

Un risultato che rispecchia quanto visto in campo: Milan capace di pungere soltanto nei primi minuti di gioco e poi crollato sotto i colpo di Neres e di Hojlund. Adesso resta soltanto il campionato al Diavolo, chiamato a vincere già da prossimo turno contro il Verona per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista.

Colpo di scena Milan, il comunicato ufficiale su Max Allegri

Match davvero vibrante quello tra Napoli e Milan, sin dalle primissime battute: diversi gli episodi al limite, così come il comportamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Ecco infatti il comunicato ufficiale apparso subito dopo la semifinale sul sito del cluv partenopeo: “La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto“.

Resta da capire adesso cosa succederà dopo quanto visto in campo a Riad e soprattutto dopo la nota del Napoli: il comportamento di Allegri è finito sotto la lente di ingrandimento e nelle prossime ore potrebbero esserci altre importantissime novità in tal senso.