Altro infortunio per questo calciatore, che dovrà stare ancora ai box per altri due mesi. I tifosi bianconeri sono senza parole.

Le partite ravvicinate, i tanti impegni tra club e nazionali, i viaggi per le trasferte vicine e più lontane. La vita dei calciatori oggi giorno è divenuta sempre più frenetica e difficile da gestire. Non tanto per gli impegni, che fanno parte del loro lavoro, ma piuttosto a livello di stress psico-fisico.

Vi sono calciatori, di medio-alto livello, che arrivano a disputare all’interno di una intera stagione almeno una media di 60-70 partite. Davvero tanto per atleti che inevitabilmente vanno incontro a sovraccarichi atletici e muscolari. Il risultato di questo calendario fitto è proprio l’aumento incontrastato di infortuni, sia di origine traumatica che a livello tendineo-muscolare.

In Serie A ad esempio non c’è nessuna squadra che è esente da infortuni a lungo termine o da reparti letteralmente falcidiati dalle assenze giustificate. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, che già dallo scorso anno devono fare i conti con numeri sempre più in crescita per quanto riguarda gli stop muscolari.

Morata, altro stop pesante: l’ex Juventus starà fuori almeno due mesi

L’ultimo protagonista a livello di infortuni è proprio una recente conoscenza della Juve. Vale a dire Alvaro Morata, per anni centravanti bianconero ed oggi uno dei calciatori di riferimento del sorprendente Como di Cesc Fabregas. Lo spagnolo è stato ingaggiato la scorsa estate, proprio su richiesta del giovane tecnico e connazionale.

Morata si era fermato nell’ultima gara di campionato del Como, quella persa a San Siro con l’Inter per 4-0. Gli esami strumentali svolti nelle scorse ore hanno confermato l’infortunio muscolare, non di poco conto: “Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra“.

Si tratta di uno stop che rischia di tenere Morata fuori dai campi per circa due mesi, visti anche i precedenti simili. Il Como dunque perde il suo elemento di maggior esperienza in attacco, che probabilmente verrà sostituito già dalla gara contro la Roma dal centravanti greco Douvikas.

I tifosi juventini ricordano bene la fragilità muscolare di Morata, visto che durante la sua esperienza in bianconero ha sofferto speso di questo tipo di problemi. Sono circa 15 le partite ufficiali saltate dall’ex Real Madrid ai tempi della Juve, sempre per via di infortuni ai legamenti ed al muscolo adduttore.