Svilar 6

Per aver preso l’acqua, più che altro.

Mancini 6,5

Gol suo, il primo della Roma, perché l’ultima capoccia sulla quale batte la palla è la sua. Partita gagliarda, facendo un sol boccone di avversari molto, molto leggibili. Prende le misure a ogni duello.

N’Dicka 6,5

Stasera si è divertito, soprattutto come invasore della metà campo altrui dopo una serie di anticipi chirurgici; dopo l’inizio un poco titubante riprende confidenza con le scelte di tempo. Non per gufare contro la Costa D’Avorio, ma speriamo torni presto.

Celik 6,5

Partita in sicurezza, con una certa incidenza anche in appoggio; cala un po’ nel finale, quando si abbassa la soglia agonistica generale.

El Aynaoui 7

Partita tatticamente sapiente, tecnicamente autorevole.

Pisilli 6,5

Tanta generosità, evidenziando fame di utilizzi. Più giocherà, più lucido sarà nelle scelte.

Rensch 6+

Un buon compitino in attesa fu ritrovare il tempo preciso degli inserimenti.

Soulé 7

Porta subito la Roma in pianta stabile nella metà campo scozzese; dal suo piede fioriscono spesso il penultimo e l’ultimo passaggio.

El Shaarawy 6,5

Si diverte e prova a viaggiare a ritmi alti finché ne ha; utile a livello di esperienza, autorevole nelle giocate. Uno di casa.

Dybala 6

Rodaggio muscolare in cornice d’umidità.

Pellegrini 6+

Palloni accarezzati con maestria per asciugarli dalla pioggia sottile.

Bailey 6,5

Avrebbe segnato un gran gol; fa in ogni caso vedere cosine piacevoli.

Ferguson 7,5

Il primo utile e di mestiere, il secondo bello e definitivo. Comincia girando a vuoto, finisce sincronizzando i movimenti

Ziolkowski NG



Angelino NG ma bentornato, di cuore.

Gasperini 7

Celtic troppo piccolo? Alla fine sì, ma la Roma è brava a rimpicciolirlo dal primo minuto in poi.

Paolo Marcacci