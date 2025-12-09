Voli davvero low-cost quelli proposti dalla compagnia Ryanair per passare il Capodanno in un luogo festoso e soprattutto economico.

Siamo sempre più vicini all’inizio ufficiale delle festività natalizie e di fine anno, un periodo molto amato dagli italiani. Sia per l’atmosfera di festa e di vicinanza alle proprie famiglie, sia per la possibilità di staccare la spina dai vari impegni lavorativi e dunque godersi qualche giorno di relax.

Non è ancora troppo tardi per regalarsi in questi giorni una splendida vacanza lontana da casa, scegliendo magari un volo last-minute per qualche meta tipicamente natalizia. Sono tante le località in Europa dove l’atmosfera del Natale e del Capodanno è davvero magica e sognante, dunque c’è solo l’imbarazzo della scelta per gli amanti dell’inverno.

L’unico problema riguarda i costi elevati dei voli e delle prenotazioni in generale per le eventuali vacanze di fine anno. Ma in soccorso dei ‘ritardatari’ arriva la compagnia low-cost per eccellenza: Ryanair ha lanciato alcune soluzioni dell’ultima ora a prezzi concorrenziali e davvero convenienti. In particolare c’è una meta, ideale per trascorrere il Capodanno in serenità, che costa davvero pochissimo.

Ryanair vi porta a Danzica con soli 22 euro di spesa: la promozione da non perdere

Una delle mete dunque meno costose, almeno a livello di volo, di queste feste è senza dubbio Danzica. Si tratta di una splendida ed accogliente località della Polonia (conosciuta in patria come Gdans), adagiata sulla costa baltica del paese. Un clima sicuramente rigido, ma intriso di una permanente atmosfera natalizia.

Ryanair propone voli super economici dallo scalo di Roma Fiumicino in direzione Danzica, che vanno dai 22 ai 31 euro di spesa nei giorni intorno a Capodanno. Una promozione imperdibile, per chi ama i paesi dell’est europeo e soprattutto le località dove il Natale viene celebrato e vissuto con enfasi. Tra l’altro a Danzica potrete trovare uno dei mercatini natalizi più belli d’Europa, tra illuminazioni, prodotti artigianali e prelibatezze alimentari del luogo.

La magia della città polacca si estende anche alla notte di Capodanno, visto che a Danzica è tradizione, allo scoccare della mezzanotte, radunarsi sulle rive del fiume Motława per brindare con un bicchiere di grzane wino (vino caldo speziato) accompagnati dal suono delle campane della Chiesa di Santa Maria e delle sirene delle navi nel porto.

Un’opportunità economica, lontana dal caos e imperdibile per celebrare low-cost l’arrivo del 2026. Ma non è l’unica scelta a basso prezzo di Ryanair per le feste: occhio anche alle promo da Milano Bergamo a Bucarest (volo a 31€) e da Bologna a Eindhoven (da 22€).