“Poveraccio! Sei un citrullo!” ▷ Roma, Dybala e il flop di Cagliari scatenano Ferrajolo e Camelio

In quel di Cagliari, la Roma cade rovinosamente incappando nella seconda sconfitta consecutiva, giocando male e non rendendosi mai veramente pericolosa sotto porta. Tanti i temi sul tavolo del dibattito: dalla crisi e dalle carenze di un attacco che, forse, è nettamente il peggiore di tutte le big della Serie A; fino all’incognita Dybala, ormai sempre più un caso.

Da troppo tempo infatti, da fuoriclasse, la Joya ha solo lo stipendio. 6 milioni netti a stagione, per un rendimento davvero non all’altezza e soprattutto non continuo, visti i continui stop per infortuni muscolari. Certo, vederlo come l’unico male o problema della Roma, è forse un esercizio intellettuale un po’ esagerato, se non riduttivo…

Su questo, e sul momento generale dei giallorossi, è scoppiato per l’ennesima volta il caos in diretta fra Enrico Camelio e il ‘Pres’ Luigi Ferrajolo: “Sei un poveraccio, un citrullo! E come diceva Brera…”

Lo sfogo di Ferrajolo: “Quando mai ho detto che la Roma non è da quarto posto? Non ho bisogno del notaio per ricordarmi le cose, soprattutto uno citrullo. Dybala il problema della Roma? Vabbe ragazzi lasciamo perdere… Sei un poveraccio. Ieri tranne il portiere hanno fatto tutti pena, e il problema della squadra ora è davvero Dybala!?”

GUARDA L’INTERVENTO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT