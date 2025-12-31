Altro annuncio pazzesco in queste ore su Bremer: i tifosi della Juve possono esultare in vista del nuovo anno.

La Juve è tornata a correre veloce. I bianconeri vengono da tre successi di fila in campionato (Bologna, Roma e Pisa) e da due vittorie consecutive in Champions League (Bodo Glimt e Pafos). Un filotto che ha riportato entusiasmo in casa bianconera in vista del nuovo anno che si preannuncia a dir poco complicato, visti i tantissimi impegni tra campionato e Coppe.

Gran parte del merito per questa ripartenza a mille della Juve è da attribuire, senza ombra di dubbio, a Gleison Bremer, tornato su livelli altissimi dopo la rottura del legamento crociato dello scorso anno e il recente intervento al menisco. Il centrale brasiliano viene da diverse prestazioni importanti e ora i tifosi della Juve sognano in grande con il loro pilastro difensivo.

Cafu elogia Bremer: annuncio da brividi poco fa

A tessere le lodi di Bremer ci pensa questa volta il suo connazionale Marcos Cafu: “Gleison è un grandissimo giocatore. Ad oggi, se è in condizione, è sicuramente il miglior difensore del campionato di Serie A. Lo vedo di nuovo protagonista a Torino e sembra essersi messo alle spalle i guai legati agli infortuni. Per me uno come lui potrà dare una mano anche alla Nazionale brasiliana, ma a questo ci pensa Carlo Ancelotti”.

Con Bremer in campo, la Juve è tornata dunque a correre veloce e si candida ad essere tra le protagoniste assolute del nuovo anno.